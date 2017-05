”ہر باپ چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی “شاہد آفریدی نے اپنی بیٹی اسمارہ کی سالگرہ پر خوبصورت پیغام دے دیا ،باپ بیٹی کے خوبصورت لمحات کی تصاویر نے سوشل میڈ یا پر تہلکہ مچا دیا

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن )قومی کرکٹ ٹیم کے سٹار کھلاڑی شاہد آفریدی نے اپنی بیٹی کی سالگرہ کے موقع پر خوبصورت پیغام دے دیا ،باپ بیٹی کے خوبصورت لمحات کی تصاویر نے سوشل میڈ یا پر تہلکہ مچا دیا ۔

تفصیل کے مطابق سٹار کرکٹر شاہد آفریدی نے اپنی بیٹی اسمارہ کی سالگرہ کے موقع پر مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ پر ٹوئٹر پر خوبصورت پیغام دیتے ہوئے کہا کہ ہر باپ کی خواہش ہوتی کہ وہ اپنی بیٹی کو مسکراتا دیکھے ۔انہوں نے اپنی بیٹی کو سالگرہ کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا اسمارہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں ، تم ایسے ہی ہماری زندگیوں میں پیار اور خوشیاں بکھیرتی رہو ۔سٹار کرکٹر نے اپنی بیٹی کی سالگرہ کی تصاویر بھی شیئر کیں ،باپ بیٹی کے ہنستے مسکراتے خوبصورت لمحات کی تصاویر سوشل نے سوشل میڈ یا پر دھوم مچا دی اور لوگوں نے آفریدی کی بیٹی کے لیے نیک تمناﺅں کا اظہار کیا ۔

مزید خبریں :مصباح کی اہلیہ کی ٖٖغلط انگریزی، سوشل میڈیا صارفین نے جینا محال کردیا

Every fathers wish to c his daughter smile. Love u Asmara keep spreading love nd happiness in all our lives.#HappyBirthday#Homesweethome pic.twitter.com/5zzmM8R8tc