سرفراز احمد کو سپاٹ فکسنگ کی پیشکش کرنے والا عرفان انصاری کون ہے؟ تصاویر سامنے آ گئیں، دیکھ کر آپ بھی حیران پریشان رہ جائیں گے

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) قومی ٹیم کے کپتان سرفراز احمد کو سری لنکا کیخلاف ٹی 20 سیریز میں سپاٹ فکسنگ کی پیشکش کرنے والے پاکستانی شہری عرفان انصاری کی تصویر منظرعام پر آ گئی ہے۔

عرفان انصاری کی یہ تصویر نجی ٹی وی سماءنیوز کے مطابق سپورٹس کوریسپانڈنٹ اور سپورٹس پروگرام ”سپورٹس ایکشن“ کے اینکر شعیب جٹ نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری کی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ یہی شخص عرفان انصاری ہے جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس نے سرفراز احمد کو سپاٹ فکسنگ کی پیشکش کی۔

شعیب جٹ کا مزید کہنا ہے کہ عرفان انصاری کراچی ناظم آباد کا رہائشی ہے جبکہ سرفراز احمد بھی ناظم آباد میں ہی رہتے ہیں جبکہ پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کے دوسرے ایڈیشن میں سپاٹ فکسنگ میں ملوث ہونے پر سزا پانے والے شرجیل خان بھی متحدہ عرب امارات میں عرفان انصاری کی کوچنگ میں کھیلتے رہے ہیں۔

This is Irfan Ansari :p pic.twitter.com/WPMxHe6bqY

Sharjeel was also played under Irfan Ansari coaching in UAE pic.twitter.com/zwXBthGPNU