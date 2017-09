میرے اور خاندان کیخلاف جھوٹے الزامات واپس لینے پرفریال کاشکریہ:عامر خان

لندن(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستانی نژاد برطانوی باکسر عامر خان کا اپنی اہلیہ کے نام سوشل میڈیاپر پیغام میں کہنا تھا کہ انہوں نے میرے اور خاندان کیخلاف جھوٹے الزامات واپس لے لیے جس پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔عامر خان کا مزید کہنا تھا کہ بدقسمتی سے ہم تاحال طلاق کی طرف جارہے ہیں،لیکن ہمیں اپنی بیٹی کے لئے سوچنا ہو گا،اپنی بیٹی کے لئے ہر وقت حاضر ہوں ۔

Thanks to Faryal for clearing up the accusations she had made about my family in the past which were false https://t.co/smZuq9F4JN



اس موقع پر انہوں نے فریال کے نیک تمناﺅں کا اظہا ر بھی کیا۔

We have to think about our daughter Lamaisah who I will always be there for. I wish Faryal all the very best for the future