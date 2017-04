شاہد آفریدی کے پیار بھرے پیغام پر ویرات کوہلی کا محبت بھرا جواب۔۔۔ دونوں کے مکالمے نے سوشل میڈیا پر دھوم مچا دی

نئی دہلی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان اور بھارت کرکٹ کے میدان میں روائتی حریف سمجھے جاتے ہیں لیکن ان دونوں ٹیموں کے کھلاڑی ایک دوسرے کیلئے اپنے دل میں کیسے جذبات رکھتے ہیں؟ یہ سب اس وقت آشکار ہوا جب ویرات کوہلی نے شاہد آفریدی کو تحفہ بھیجا اور آفریدی نے بدلے میں پیار بھرا پیغام بھارت کے نام بھیج دیا۔

ویرات کوہلی نے شاہد آفریدی کیلئے ایسا تحفہ بھیج دیا کہ پاکستانیوں کی خوشی کی انتہاءنہ رہے گی، بھارتیوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے

شاہد خان آفریدی نے بھارتی کھلاڑیوں کے دستخطوں سے لیس ویرات کوہلی کی ٹی شرٹ ملنے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بھارتی کپتان اور دیگر کھلاڑیوں کا شکریہ ادا کیا تو کوہلی بھی چپ نہ رہ سکے اور سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ”ٹوئٹر“ پر فوراً ان کے پیار بھرے پیغام کے بدلے میں محبت بھرا جواب دیدیا۔

Thank you to you and the entire Indian team for a wonderful farewell gift @imVkohli . Respect superstar, hope to see you soon ???? pic.twitter.com/DGz8aMs1Xv



ویرات کوہلی نے لکھا کہ ”کچھ بہت ہی زیادہ اہم اور ہمیشہ یاد رہنے والی چیز تحفے میں دینا بہت خوشی کی بات ہے۔ خدا آپ کو زندگی بھر خوش رکھے، پھر ملیں گے۔“

@SAfridiOfficial It's a pleasure to have gifted something of importance and a lasting memory @SAfridiOfficial God bless you with everything in life See you ????