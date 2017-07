کیا شعیب اختر کے گھٹنوں کے جوائنٹ مصنوعی ہیں؟ دنیا کے تیز ترین باﺅلر نے ایسی تصویر شیئر کردی کہ مایوس لوگوں کی امیدیں بڑھ گئیں

راولپنڈی (ڈیلی پاکستان آن لائن) شعیب اختر بلا شبہ دنیا کے سب سے تیز ترین باﺅلر رہے ہیں لیکن وہ 6 سال کی عمر تک چلنے کے بھی قابل نہ تھے۔ انہوں نے اپنے گھٹنوں کا ایکسرے سوشل میڈیا پر شیئر کیا ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کے گھٹنوں میں مصنوعی پلیٹس ڈالی گئی ہیں۔

سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں شعیب اختر نے مداحوں سے کہا کہ ”ذرا تصور کریں کہ میرے جسم اور جوڑوں کو کتنا دباﺅ اور درد برداشت کرنا پڑا ہوگا لیکن پتا ہے کیا ہوا؟ اپنے ملک کی طرف سے کھیلنا ہمیشہ ہی لطف آمیز اور باعث عزت رہا ہے“۔

Just imagine what stress & pain my body & my joints used to go through but guess what it was fun & honour playing for my country..

