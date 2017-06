سرفراز احمد نے قومی وویمن ٹیم کیلئے نیک خواہشات سے بھر پور پیغام جاری کر دیا

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن )قومی ٹیم کے کپتان سرفراز احمد نے پاکستان کی ویمن کرکٹ ٹیم کے نام پیغام جاری کرتے ہوئے کامیابی کیلئے انتہائی مفید ترین مشورہ دے دیاہے۔

تفصیلات کے مطابق سرفراز احمد نے ٹویٹر پر ویڈیو پیغام جاری کیاہے جس میں انہوں نے پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم کو ورلڈ کپ کیلئے بیسٹ آف لک کہتے ہوئے کہا کہ میں امید کرتاہوں کہ آپ لوگ اچھا پرفارم کریں گے ۔انہو ںنے کہا کہ میں آپ کو بس یہی کہوں گا کہ چیزوں کو سمپل رکھیں اور پازیٹو ہو کر کھیلیں کیونکہ اگر آپ پازیٹو رہ کر اور نیت صاف رکھ کر کھیلیں گے تو منزل آسان ہو گی ۔ان کا کہناتھا کہ آپ گراﺅنڈ میں لڑتی ہوئی نظر آئیں ۔

Pakistan captain @SarfarazA_54's good luck message to @mir_sana05 and her side #WWC17 @icc pic.twitter.com/J9YIqatErC