پہلا ون ڈے: بھارت کا نیوزی لینڈ کیخلاف ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان پہلے ون ڈے انٹرنیشنل میں بھارت نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔

میچ کیلئے بھارتی ٹیم کی قیادت ویرات کوہلی کر رہے ہیں جبکہ دیگر کھلاڑیوں میں روہت شرما، شیکھر دھون، دنیش کارتک، کیدر جادیو، مہندرا سنگھ دھونی، ہردیک پانڈیا، بھوینشور کمار، کلدیپ یادیو، جسپریت بمرا اور یش چھاہل شامل ہیں۔

نیوزی لینڈ کی ٹیم کی قیادت کین ولیم سن کر رہے ہیں جبکہ دیگر کھلاڑیوں میں مارٹن گپٹل، کولن منرو، راس ٹیلر، ٹام لاتھم، ہینرل نکولس، کولن ڈی گرینڈہوم، مچل سینٹنر، ایڈم ملنے، ٹم ساﺅتھی اور ٹرینٹ بولٹ شامل ہیں۔

Captain @imVkohli wins the toss. Elects to bat first #INDvNZ #Virat200 pic.twitter.com/udy9SrPRrs