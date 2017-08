دھواں دارسنچری بنانے پر مین آف دی میچ کا ایوارڈ ملا تو ایک ایسا شخص انٹرویو لینے آ گیا کہ شاہد آفریدی کی خوشی کا ٹھکانہ ہی نہ رہا؟ یہ کون ہے اور اس نے 21 سال پہلے آفریدی کیساتھ کیا کیا تھا؟ جان کر آپ بھی اس حسن اتفاق پر دنگ رہ جائیں گے

ڈربی شائر (ڈیلی پاکستان آن لائن) دنیا میں اتفاق ہوتے رہتے ہیں، کبھی ایک ہی شخص سے مختلف جگہوں پر ملاقات کا اتفاق، تو کہیں ایک ہی جیسا کھانا مل جانے کا اتفاق، ایسے کئی اتفاق ہوتے ہیں جن پر انسان خوشگوار حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔

ایسا ہی ایک اتفاق شاہد خان آفریدی کیساتھ بھی ہوا جب انہیں نیٹ ویسٹ ٹی 20 بلاسٹ کے میچ میں 42 گیندوں پر سنچری بنانے کی وجہ سے مین آف دی میچ کا ایوارڈ دیا گیا۔ اس موقع پر جس شخص نے ان سے انٹرویو لیا، اسے دیکھ کر شاہد خان آفریدی بھی خوشگوار حیرت میں مبتلا ہو گئے۔

یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ پال ایلٹ تھے جنہوں نے آج سے 21 سال پہلے اس وقت بھی شاہد آفریدی کا انٹرویو لیا تھا جب انہوں نے دنیائے کرکٹ کی تیز ترین سنچری داغی تھی۔ شاہد آفریدی نے جب پال ایلٹ کو دیکھا تو مسکرائے بغیر نہ رہ سکے اور پھر پال نے بھی اس کا ذکر کیا تو شاہد آفریدی نے کہا کہ ہاں! یہ بہت پرانی بات ہے مگر میں اب بھی اپنی کرکٹ ویسے ہی انجوائے کر رہا ہوں، جیسے آج سے پہلے کرتا آیا ہوں۔

After winning MoM for his 42 ball 100, Shahid Afridi was interviewed by the same reporter who interviewed him 21 years ago after his 1st ton pic.twitter.com/vHEeJndmDQ