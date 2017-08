”کیا میدان میں وہ کھلاڑی نہیں تھے جو۔۔۔“ نیوزی لینڈ کا معروف کھلاڑی بھی آفریدی سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا، سنچری بنانے پر ایسا بیان جاری کر دیا کہ جان کر آپ کا سینہ بھی فخر سے چوڑا ہو جائے گا

ڈربی شائر (ڈیلی پاکستان آن لائن) شاہد خان آفریدی نے ٹی 20 بلاسٹ کے میچ میں 42 گیندوں پر سنچری کیا بنائی، ہر طرف سے طوفان سا برپا ہے اور ہر کوئی شاہد آفریدی کو مبارکباد دے رہا ہے۔

ایک جانب جہاں پاکستانی کرکٹرز کی جانب سے شاہد خان آفریدی کو اس شاندار کارکردگی پر مبارکباد کے پیغامات بھیجے جا رہے ہیں تو دوسری جانب غیر ملکی کھلاڑی بھی ان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔

نیوزی لینڈ کے معروف کرکٹر جیمی نیشام نے بھی آفریدی کی دھواں دار بلے بازی کے بعد ایک پیغام جاری کیا، مگر یہ پیغام دیکھ کر آفریدی کو خوش ہوں گے ہی، پاکستانی قوم کا سینہ بھی فخر سے چوڑا ہو جائے گا۔

جیمی نیشام نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری اپنے بیان میں کہا کہ ”روکو ذرا۔۔۔! کیا آج رات میدان میں وہ کھلاڑی تھے جو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب شاہد خان آفریدی نے بین الاقوامی کرکٹ شروع کی تھی۔۔۔؟“ اس کیساتھ ہی انہوں نے ایموجیز بھی استعمال کئے۔

جیمی نیشام شائد اپنے اس ٹویٹ سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آفریدی آج بھی نوجوانوں سے زیادہ فٹ اور بہترین کرکٹر ہیں جو کہیں بھی، کبھی بھی، کسی بھی باﺅلنگ لائن کی دھجیاں اڑا سکتے ہیں۔

Hold on. Are there players on the field tonight who weren't born when Afridi was already playing International cricket? ????????@NatWestT20Blast