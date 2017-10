”اچھا مجھے یہ بتاﺅ کہ تمہارا۔۔۔؟“ شاداب خان رنگے ہاتھوں پکڑے گئے، لاہور کی لڑکی سے ہونے والی ’شرمناک‘ گفتگو منظرعام پر آتے ہی ہنگامہ برپا ہو گیا، تفصیلات جان کر آپ کے گال بھی شرم کے مارے لال ہو جائیں گے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیگ سپنر شاداب خان پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) اور پھر چیمپینز ٹرافی میں اپنی کارکردگی کے باعث راتوں رات شہرت کی بلندیوں پر جا پہنچے۔

وہ ناصرف میدان میں عمدہ کارکردگی دکھاتے ہیں بلکہ سوشل میڈیا پر بھی بہت زیادہ سرگرم رہتے ہیں اور اس وجہ سے ہی اب وہ ایک مرتبہ پھر خبروں کی زینت بن گئے ہیں۔

عام لوگوں کی طرح شاداب خان نے بھی ایک لڑکی کو ٹوئٹر پر ’ڈائریکٹ میسیج‘ (پرائیویٹ پیغام) بھیج دیا اور پھر اس سے ایک ایسا سوال پوچھ لیا کہ تمام پاکستانی ہی دنگ رہ گئے۔ ان دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے اور صارفین کا کہنا ہے کہ شاداب خان ”رنگے ہاتھوں“ پکڑے گئے ہیں۔

انہوں نے ٹوئٹر صارف علینا جس کا ٹوئٹر ہینڈل ”کھٹی چٹنی“ ہے کو ایک مسلمان ہونے کے ناطے پہلے تو ’سلام‘ بھیجا جس پر اسے یقین ہی نہیں آیا کہ وہ واقعی شاداب خان ہے۔ پھر شاداب نے اپنا مدعا بیان کرتے ہوئے سیدھا سوال کیا کہ تمہارا کسی کیساتھ کوئی تعلق ہے؟ (یعنی غیر شادی شدہ ہو تو کیا کوئی بوائے فرینڈ ہے اور اگر شادی شدہ ہو تو بھی بتا دو) ۔

لڑکی نے شاداب خان کی طرف سے پوچھے گئے سوالات کا عقلمندی سے جواب دیا تاہم وہ اب بھی یہ یقین نہ کر پا رہی تھی کہ وہ واقعی شاداب خان ہے۔ جس پر اس نے یہ ساری گفتگو اپنے ٹوئٹر اکاﺅنٹ پر اپ لوڈ کر دی اور اس وجہ سے ہی اب شاداب خان خبروں کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو ذیل میں ملاحظہ فرمائیں۔

یہ ایک عام دن ہی تھا جب اس لڑکی کو ٹوئٹر پر کسی اور کی طرف سے نہیں بلکہ شاداب خان کی طرف سے ڈائریکٹ پیغام موصول ہوا

لڑکی گھبرائی بھی ہو گی اور خوشی کے مارے ہوش بھی کھو بیٹھی ہو گی مگر اس نے عقلمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نارمل انداز میں گفتگو کو آگے بڑھایا

اگلا پیغام دیکھ کر آپ بھی پوچھیں گے کہ 'شاداب یہ کیا چل رہا ہے?'مسکراہٹ آپ کے چہرے پر تو سج ہی جائے گی مگر ہو سکتا ہے کہ کچھ کچھ 'شرم' بھی آ جائے

تو جناب! لڑکی کے جواب نے سارا کھیل ہی ختم کر دیا اور شاداب خان یہاں خود 'گوگلی' کا شکار ہو کر کلین بوڈ ہو گئے، مگر ان عمدہ ''کارکردگی'' خبروں کی زینت بن رہی ہے

علینا نے یہ ساری گفتگو اپنے ٹوئٹر اکاﺅنٹ پر شیئر کی تو شاداب کا ''شرارتی'' روپ دیکھ کر وہ بھی حیران پریشان رہ گئے اور سب نے ''حسب توفیق'' اپنے جذبات کا اظہار شروع کر دیا۔ آسٹروناٹ نامی صارف کیلئے تو اپنی ہنسی روکنا ہی مشکل ہو گیا جس نے صرف اتنا ہی لکھا ”ہاہاہاہاہاہاہاہا۔۔۔“

اس نے پھر لکھا ”اصلی شاداب خان ہے، لیگ سپنر، پیچ میں ہوتی نہیں تو اب ڈائریکٹ میسیج میں ڈال رہا ہے گوگلی۔“

علینا کو یہ پسند نہ آیا اور لکھا ”اس کا مذاق مت اڑاﺅ، پچ پر بہت کچھ ہوتا ہے۔“

Don't you make fun of him...pitch py bht kuch hota hai :P

آسٹروناٹ نے دوبارہ لکھا ”اس کی انگلش پڑھتے پڑھتے مجھے ’استما‘(دمہ) ہو گیا ہے۔“

انانیا نائیک کو یہ بات ذرابھی پسند نہ آئی اور اس نے ’آسٹروناٹ‘ کے سپیلنگ بھی ٹھیک کروا دئیے

’اے‘ نامی صارف نے لکھا ”اکاﺅنٹ تصدیق شدہ ہے تو اصلی ہی ہو گا۔۔۔ بھارتی کھلاڑی تو ہمارے ٹویٹس لائیک تک نہیں کرتے اور یہاں۔۔۔ ہاہاہاہا“

Accnt verified hai to real hi hoga..Indian players to like tak nhi krte hamare tweets aur yahan ????????????????