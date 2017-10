سری لنکن ٹیم آج اس طرح آﺅٹ ہوئی، سوشل میڈیا صارف نے ایک ایسی ویڈیو شیئر کر دی کہ دیکھ کر آپ کیلئے ہنسی روکنا مشکل ہو جائے گا

شارجہ (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان نے پانچویں ون ڈے انٹرنیشنل میں سری لنکا کو شکست دے کر کلین سویپ کر دیا ہے اور اس میچ کی شاندار بات پاکستانی باﺅلرز بالخصوص عثمان خان شنواری کی تباہ کن باﺅلنگ تھی۔

عثمان خان شنواری نے صرف 21 گیندوں پر 5 وکٹیں حاصل کیں جبکہ پوری سری لنکن ٹیم 103 رنز بنا کر آﺅٹ ہو گئی اور یوں پاکستان نے باآسانی یہ میچ جیت لیا۔سری لنکن کھلاڑی جس تیزی سے آﺅٹ ہوئے، اس کو لے کر سوشل میڈیا پر خوب مذاق بنایا جا رہا ہے اور مختلف ویڈیوز اور ’میمز‘ کے ذریعے ’منظرکشی‘ کی کوشش کی جا رہی ہے۔

اس کوشش میں ایک ٹوئٹر صارف نے ایسی زبردست ویڈیو شیئر کی ہے کہ جو دیکھتا ہے اس کیلئے ہنسی روکنا مشکل ہو جاتا ہے اور امید ہے کہ آپ بھی اپنی ہنسی نہیں روک پائیں گے۔

۔۔۔ویڈیو دیکھیں۔۔۔

Highlights of @OfficialSLC in 5th ODI against @TheRealPCB #SLvPak #PakvsSL Shabash Shinwari, hassan, Shadab pic.twitter.com/iHekeq9Dh4