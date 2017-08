پاکستانی ورلڈ الیون کی میزبانی کے لئے بے تاب ہیں: ڈی جی آئی ایس پی آر

راولپنڈی (ڈیلی پاکستان آن لائن)پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کے ڈائریکٹر میجر جنرل آصف غفور نے کہا ہے کہ پاکستانی قوم کھیلوں سے محبت کرنے والی قوم ہے، ہم ورلڈ الیون کی میزبانی کے لئے بے تاب ہیں۔

ورلڈ الیون میں شامل کھلاڑیوں کے نام بلآخر سامنے آگئے ،فاف ڈوپلیسی کپتانی کریں گے

سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر ٹوئٹ کرتے ہوئے پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ(آئی ایس پی آر ) کے سربراہ میجر جنرل آصف غفور کا کہنا تھا کہ پاکستانی امن پسند اور کھیلوں سے محبت کرنے والی قوم ہیں۔ورلڈ الیون کے کھلاڑیوں کو پاکستان کی سرزمین پر خوش آمد ید کہتے ہیں۔ساری قوم ورلڈ الیون کی میزبانی کے لئے بے تاب ہے۔انہوں نے اپنے ٹوئٹ میں پی ایس ایل فائنل کی تصاویر بھی اپ لوڈ کی ہیں جن میں شائقین نے ’’آج پاکستان جیت گیا ہے‘‘ کے سلوگن والے پوسٹر اٹھا رکھے ہیں۔

????????

We welcome Cricket Team World XI to Pakistan.

Pakistanis are eagerly prepared to host them as a peace and sports loving nation.

???????? pic.twitter.com/Lvyu5MeuP6