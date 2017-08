دورہ ورلڈ الیون،بھارت کے معروف تجزیہ کارہرشابھوگلے کا خیر مقدم

نیو دہلی(ڈیلی پاکستان آن لا ئن)دورہ ورلڈ الیون کے اعلان کے بعد ایک جانب جہاں پاکستان خوشی سے پھولے نہیں سما رہے ،وہیں دوسر ی طرف بھارت کے معروف تجزیہ کار ہرشا بھوگلے نے اس کا خیر مقدم کیاہے ۔

ہرشابھوگلے کا اپنے سوشل میڈیا اکاﺅنٹ پر کہنا تھا کہ کہ پاکستان میں دورہ ورلڈ الیون بہت اچھا اقدام ہے ،ان کا کہنا تھا کہ مجھے یہ یقین نہیں تھا کہ ورلڈ الیون میں اتنے اچھے کھلاڑی شامل ہوں گے،ان کا مزید کہنا تھا کہ کہ وہ چاہتے کہ پاکستان میں یہ دورہ کامیا ب رہے۔

Pretty good World XI side assembled to go to Lahore. To be honest, I didn't expect so many to sign up. Hope it goes well.