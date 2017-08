دورہ ورلڈ الیون،وسیم اکرم کا پاکستان آنے والے کھلاڑیوں کے نام ویڈیو پیغام

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)دورہ ورلڈ الیون میں پاکستان آنے کے اعلان بعد ایک طرف جہاں پاکستانی عوام غیر ملکی کھلاڑیوں کو پاکستان میں خوش آمدید کہنے کو تیارہے تو دوسری طرف پاکستان کرکٹ کے لیجنڈ کھلاڑیوں کی جانب سے نیک خواہشات کے ساتھ آنے والے مہمانوں کو اپنے اپنے انداز سے ویلکم کیا جا رہاہے ،اسی تناظر میں پاکستانی کرکٹ کے درخشاں ستارے بھی کسی سے پیچھے نہیں۔

سوئنگ کے سلطان وسیم اکرم نے ایک ویڈیو شئیر کی ہے ،جس

Legend @wasimakramlive with a heartwarming message for World XI & cricket fans in Pakistan. Let's work together for our collective passion! pic.twitter.com/MNXfk2YmMd