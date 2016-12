میں تومشہور پلیئر ہوں ، ”اصل ہیرو“شامی بچے ہیں :کرسٹیانو رونالڈو

بارسلونا(ڈیلی پاکستان آن لائن) پرتگیزی ٹیم کے کپتان اور کلب ریئل میڈرڈ کے معروف فٹبالر کرسٹیانو رونالڈو نے کہا ہے کہ ”اصل ہیرو“ توشامی بچے ہیں، آپ امید کا دامن نہ چھوڑیں، میں آپ سب کے ساتھ ہوں۔

تفصیلات کے مطابق کرسٹیانورونالڈو نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر شامی بچوں کے لئے امید کا ایک پیغام جاری کیا جس میں انہوں نے جنگ سے متاثرہ شامی بچوں کے حق میں آواز اٹھائی ہے۔ انہوں نے شامی بچوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ کتنی زیادہ اذیت سے گزر رہے ہیں،آپ امید کا دامن نہ چھوڑیں، میں آپ سب کے ساتھ ہوں۔ اگرچہ میں بہت مشہور پلیئر ہوں لیکن ”اصل ہیرو“ آپ ہیں۔

A message of hope to the children affected by the conflict in Syria. @SavetheChildren pic.twitter.com/Zsdvu2nuXd