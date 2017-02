اوکیف کی ”بمباری“ سے بھارتی بیٹنگ لائن ”تباہ“۔۔۔ 7 کھلاڑی 11 رنز بنا کر آﺅٹ ہو گئے، شائقین حواس باختہ

پونے (ڈیلی پاکستان آن لائن) آسٹریلوی کرکٹ ٹیم نے پہلے ٹیسٹ میچ میں بھارتی شیروں کی درگت بناتے ہوئے انہیں بھیگی بلی بنا دیا ہے اور پوری ٹیم کو 105 رنز پر پویلین بھیج دیا۔ بھارتی کھلاڑی اپنے ہی بنائے ہوئے جال میں پھنس گئے اور سٹیو او کیف کی گھومتی گیندوں سے ایسے چکرائے کہ صرف 11 رنز کے عوض 7 کھلاڑی آﺅٹ ہو گئے۔ بھارتی بلے بازوں کی اس قدر ناقص کارکردگی پر میڈیا کا بھی چیخ چیخ کر برا حال ہو گیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق مہاراشٹرا کرکٹ ایسوسی ایشن سٹیڈیم پونے میں کھیلے جا رہے میچ میں آسٹریلیا نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا تو پوری ٹیم 260 رنز پر آﺅٹ ہو گئی۔ آسٹریلیا کی جانب سے میٹ رینشا 68 اور مچل سٹارک 61 رنز بنا کر نمایاں بلے باز رہے اور کوئی بھی بلے باز خاطر خواہ کارکردگی دکھانے میں کامیاب نہ ہو سکا۔

W 1 W . W . . . . . . . 1 W 1 . . . W 1 . . 1 W Steve O'Keefe, take a bow! What a spell #INDvAUS pic.twitter.com/77O33mOFwI



پہلی اننگز میں اتنے کم سکور پر آﺅٹ کرنے کے بعد بھارتی ٹیم بہت ہی خوش تھی اور پہلا ٹیسٹ میچ جیتنے کی امید بھی لگا لی لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کیساتھ آسٹریلیا سے بھی زیادہ برا سلوک ہونے والا ہے۔ بھارتی اوپنر لوکیش راہول نے سب سے زیادہ 64 رنز بنائے جس کے بعد تمام بلے باز خزاں کے پتوں کی طرح جھڑ گئے اور 8 کھلاڑی دوہرا ہندسہ عبور کرنے میں بھی ناکام رہے۔

ویرات کوہلی کو مچل سٹارک نے کھاتہ کھولے بغیر ہی پویلین بھیج دیا تو او کیف کی ”بمباری“ شروع ہو گئی جنہوں نے ایک ہی اوور میں 3 وکٹیں حاصل کیں جبکہ مجموعی طور پر 6 کھلاڑیوں کو آﺅٹ کیا جس کی بدولت بھارت کی پوری ٹیم صرف 105 رنز بنا کر آﺅٹ ہو گئی۔ بھارت بلے بازوں کی اس قدر ناقص کارکردگی پر سٹیڈیم میں موجود شائقین حواس باختہ ہو گئے جبکہ بھارتی میڈیا کا بھی چیخ چیخ کر برا حال ہو گیا ہے۔

What a lovely Kangaroo style.

Stephen O’Keefe has ripped India apart 6 wickets in 24 balls#AUSvIND #FirstTest Day2 pic.twitter.com/gS6Jye5oQH