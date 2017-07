19کھلاڑیوں کو زخمی کرنے کا اعزاز شعیب اختر کے نام

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن )کیا آپ اس حقیقت سے واقف ہیں کہ وہ کونسا بالر ہے جس نے اپنی تباہ کن گیندوں سے سب سے زیادہ کھلاڑیوں کو زخمی کر کے گراﺅنڈ سے باہر بھیجا ؟تو جان لیں کہ یہ اعزاز پاکستان کے سابق مایہ نا ز بالر شعیب اختر کو حاصل ہے ۔

تفصیلات کے مطابق راولپنڈی ایکسپریس کے لقب سے مقبول ہونے والے پاکستان کے سابق بالر شعیب اختر اپنی تباہ کن گیند بازی کی وجہ سے 19کھلاڑیوں کو زخمی کر کے میدان سے باہر بھیج چکے ہیں ۔

Did u know about this fact that have injured more batsman,s then any 1



which i never enjoyed it but apart-from 1 guess who is it ?? pic.twitter.com/N9wJ8axV8s