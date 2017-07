جیو پر نشر ہونے والی ڈاکومنٹری 2سال پہلے ریکارڈ ہوئی ، سیاسی نظریات کو پس منظر سے ہٹ کر نہ دیکھا جائے: شاہد آفریدی

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) معروف کرکٹر شاہد آفریدی نے جیو نیوز پر اپنے حوالے سے چلنے والے ڈاکومنٹری پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ڈاکومنٹری 2سال قبل بنائی گئی تھی اور اب اس میں بہت کچھ بدل چکا ہے۔

سوشل میڈیا ویب سائٹ ٹوئٹر پر ٹوئٹ کرتے ہوئے قومی کرکٹر شاہد آفریدی نے نجی ٹی وی جیو نیوز پر چلنے والی ڈاکومنٹری گذشتہ دنوں نشر ہونی والی اپنی ڈاکومنٹری پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ڈاکومنٹری 2سال پرانی ہے اور اس عرصے میں بہت کچھ بدل چکا ہے ، میرے سیاست کے حوالے سے خیالات کو پس منظر سے ہٹا کر پیش نہ کیا جائے۔

Please note; Documentary aired on Geo some 2yrs old. Lot changed since, political views shouldn't be taken out of context.