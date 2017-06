”میں اپنے دفتر میں داخل ہوئی تو سامنے پھول پڑے تھے جو فخر زمان نے بھجوائے“ مشہور ہوتے ہی فخر زمان نے لڑکی کو پھول بھجوا دئیے، یہ کون ہے اور کرکٹر کیساتھ ان کا کیا تعلق ہے؟ آپ بھی جانئے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) آئی سی سی چیمپینز ٹرافی کے فائنل میچ میں جاندار اننگز کھیلنے والے فخر زمان نے صائمہ نامی خاتون کو اپنا منیجر مقرر کر دیا ہے اور پہلے روز ان کی دفتر آمد پر پھول بھی بھجوا دئیے۔

فخر زمان نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ”ٹوئٹر“ پر جاری اپنے پیغام میں مداحوں کو آگاہ کیا کہ ”تازہ ترین اپ ڈیٹس، پی آر، کاروبار اور میڈیا انکوائریز کیلئے میری منیجر کو ٹوئٹر پر فالو کریں۔“

Follow my Manager saimah on Twitter @zaharah1618 for latest updates and please contact her for all PR/business/Media enquiries

دوسری جانب ان کی منیجر نے اپنے ٹوئٹر اکاﺅنٹ پر پھولوں کی ایک تصویر اپ لوڈ کی اور لکھا ”میں اپنے دفتر میں ابھی داخل ہوئی تو مجھے یہ نظر آئے۔ بہت بہت شکریہ فخر زمان، آپ اپنی مینجمنٹ ٹیم کا بہت خیال رکھتے ہیں جیسے ہم آپ کا، بہت ہی شریف اور اچھا آسان ہے۔“

Just walked into the office and saw these, thank you @FakharZamanLive you take care of your management as we do you, what a gentlemen... pic.twitter.com/yunSNX2pDc