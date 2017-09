”کیا کہیں گے سری لنکا کیخلاف سیریز کے بارے میں۔۔۔“ دبئی پہنچنے پر صحافی نے سرفراز احمد سے سوال پوچھا تو انہوں نے ایسا جواب دیدیا کہ وہاں موجود سب لوگوں کی ہنسی چھوٹ گئی، تفصیلات جان کر آپ بھی کہیں گے ”واہ کپتان واہ“

دبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کرکٹ ٹیم سری لنکا کیخلاف ٹیسٹ، ون ڈے اور ٹی 20 سیریز کھیلنے کیلئے دبئی پہنچی تو وہاں موجود مداحوں نے ان کیساتھ سیلفیاں بھی بنائیں۔

اس موقع پر ایک صحافی نے ان سے سوال پوچھا کہ کیا کہیں گے اس سیریز کے بارے میں؟ تو سرفراز احمد نے اپنے ”اچھوتے“ انداز میں ایسا جواب دیا کہ صحافی بھی ہنسے بغیر نہ رہ سکے اور یقینا آپ بھی سن کر ضرور مسکرا دیں گے کہ کپتان کا انداز ہی کچھ ایسا تھا۔

سرفراز احمد نے اپنے منفرد انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا ” جو کہیں گے، ایک ہی بار کہیں گے۔“ یعنی ان کا اشارہ سیریز کے آغاز سے قبل پریس کانفرنس کی جانب تھا کہ جو کچھ بھی کہنا ہو گا وہیں کہیں گے۔

Pakistan cricket team captain @SarfarazA_54 on Dubai Airport & Team leaving for hotel from Airport. video courtesy @ShahidSelfie #PAKvSL pic.twitter.com/pBU2FfbLhm