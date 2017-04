بھارتی کرکٹر ظہیر خان نے اداکارہ ساگریکا گھاٹگے سے منگنی کر لی

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن )بھارتی کھلاڑی ظہیر خان نے اداکارہ ساگریکا گھاٹگے سے منگنی کر لی۔

”دی ٹائمز آف انڈیا “ کے مطابق بھارتی فاسٹ بولر ظہیر خان نے اپنی دوست اورفلم’’ چک دے انڈیا‘‘کی اداکارہ ساگریکا گھاٹگے سے منگنی ہونے کی خبر کا اعلان کر دیا ہے جس پر دونوں کے مداح بے حد خوش دکھائی دے رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر جوڑے کیلئے نیک خواہشات کا اظہار کیا جا رہا ہے ۔

ؓظہیر خان نے اس خبر کا انکشاف اپنےایک ٹویٹ میں کیا جس میں دونوں ایک ساتھ دیکھ جا سکتے ہیں ، ٹویٹ میں انہوں نے مداحوں کو ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ” اپنی بیوی کے انتخاب کا کبھی مذاق نہیں اڑانا چاہئیے کیونکہ آپ بھی اس انتخاب میں سے ایک ہیں “۔

Never laugh at your wife's choices. You are one of them !!! Partners for life. #engaged @sagarikavghatge pic.twitter.com/rUOtObFhiX