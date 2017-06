چیمپینز ٹرافی کے فائنل میچ میں ویرات کوہلی کو آوٹ کرنے پر آئی سی سی نے محمد عامر کو اب تک کی سب سے بڑی خوشخبری سنا دی ،کیا کہا ؟جان کر آپ کا سر بھی فخر سے بلند ہو جائے گا

دبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن) انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے چیمپیئنز ٹرافی کرکٹ ٹورنامنٹ کے بہترین لمحے کا اعلان کردیا ۔آئی سی سی نے پاکستان اور بھارت کے درمیان ہونے والے فائنل میچ میں محمد عامر کی جانب سے بھارتی کپتان ویرات کوہلی کے آوٹ کو پلے آف ٹورنامنٹ قرار دے دیا۔مائیکر و بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پرآئی سی سی کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ کونسل کے آفیشلز نے باہمی ووٹنگ سے چیمپیئنز ٹرافی 2017 کے بہترین لمحے کا انتخاب کیا اور وہ پاکستانی فاسٹ بولر محمد عامر کی جانب سے بھارتی کپتان ویرات کوہلی کو آوٹ کیے جانے کا لمحہ تھا۔

چیمپیئنز ٹرافی کے فائنل میں پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 338 رنز بنائے تھے جبکہ ہدف کے تعاقب میں بھارت کی پہلی وکٹ پہلے ہی اوور میں گر گئی تھی جب محمد عامر نے روہت شرما کو ایل بی ڈبلیو کردیا تھا۔ محمد عامر اپنا دوسرا اوور کرنے آئے تو ان کے سامنے بھارتی کپتان ویرات کوہلی موجود تھے۔محمد عامر نے ویرات کوہلی کہ پہلے ایک شاندار گیند کیا جس میں سلپ پر ان کا کیچ نکلا لیکن وہاں موجود فیلڈر اظہر علی نے آسان کیچ چھوڑ دیا جس پر محمد عامر نے ناراضگی کا اظہار کیا۔اس موقع پر محمد عامر سمیت پاکستانی شائقین کو بھی شدید دھچکا لگا کیوں کہ یہ بھارتی کپتان ویرات کوہلی کا کیچ تھا اور اس کی وجہ سے میچ کا نتیجہ پاکستان کے خلاف ہوسکتا تھا تاہم محمد عامر نے ہمت نہیں ہاری اور اگلی ہی گیند پر دوبارہ ویرات کوہلی کو پریشان کردیا، کوہلی نے اسٹروک کھیلا لیکن آف سائیڈ پر کھڑے شاداب خان نے اس بار کوئی غلطی نہیں کی اور کیچ کرلیا اور یہی میچ کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا۔آئی سی سی نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر محمد عامر کی اسی گیند کی ویڈیو پوسٹ کی ہے اور اسے چیمپیئنز ٹرافی کا بہترین لمحہ قرار دیتے ہوئے محمد عامر کو مبارکباد بھی دی ہے۔

ویڈیو دیکھئے

Congratulations to @iamamirofficial, claiming the wicket of @imVkohli in the #CT17 final has been voted the @Nissan Play of the Tournament! pic.twitter.com/nIfrCgMmJh