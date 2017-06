جسپریت بمرا کی نو بال، بھارتی ٹریفک پولیس کے بعد پاکستانی ٹریفک پولیس بھی میدان میں آ گئی ، ایسااشتہار جاری کر دیا کہ بھارتیوں کو ایک بارپھر آگ لگ گئی

فیصل آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) آئی سی سی چیمپینز ٹرافی کے فائنل میچ میں جسپریت بمرا کی نو بال کو حاصل ہونے والی ”شہرت“ میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور جے پور ٹریفک پولیس کے بعد پاکستان کے ایک ایسے شہر کی ٹریفک پولیس نے بھی انتہائی دلچسپ اشتہار شائع کر دیا ہے جو طنز و مزاح کے حوالے سے بھرپور شہرت رکھتا ہے۔

آئی سی سی چیمپینز ٹرافی کے فائنل میچ میں جسپریت بمرا نے پاکستانی اوپنر فخر زمان کو 3 کے انفرادی سکور پر ہی آﺅٹ کر دیا تھا تاہم وہ گیند ’نو بال‘ قرار دیدی گئی جس کے باعث انہیں نئی زندگی ملی اور پھر انہوں نے تاریخی سنچری سکور کر دی۔

بھارت میں جے پور پولیس نے اس نو بال کو لے کر ٹریفک قوانین کی پابندی سے متعلق آگاہی کیلئے انتہائی دلچسپ اشتہار شائع کیا جس میں ایک جانب جسپریت بمرا کی نو بال اور دوسری جانب سگنل پر کھڑی گاڑیاں دکھائی گئیں اور لکھا گیا کہ ”لائن کراس مت کریں، آپ جانتے ہیں کہ ایسا کرنا مہنگا پڑ سکتا ہے۔“

@traffic_jpr well done Jaipur traffic police this shows how much respect you get after giving your best for the country. pic.twitter.com/y0PU6v9uEc