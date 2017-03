شاہد آفریدی کے اعلان پر کپتان ڈیرن سیمی بھی خاموش نہ رہ سکے، ایسی بات کہہ دی کہ جاوید آفریدی کی پریشانی کی حد نہ رہے گی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) شاہد آفریدی نے بطور صدر اور کھلاڑی پشاور زلمی کی ٹیم چھوڑنے کا اعلان کر کے سب کو ہی حیران کر دیا اور پشاور زلمی کے کپتان ڈیرن سیمی بھی اپنے دل کی بات کہے بغیر نہ رہ سکے۔

”ایک ٹیم سے کپ جیتا اب دوسری ٹیم کی باری ہے “، شاہد آفریدی نے پشاور زلمی چھوڑنے کااعلان کر دیا

شاہد آفریدی کی جانب سے پشاور زلمی کے چھوڑے جانے کا اعلان ڈیرن سیمی تک ایک صحافی کے توسط سے پہنچا تو انہوں نے شدید حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ” کیا؟ یہ کب ہوا۔“

What? When did that happen https://t.co/8LCiDqU14u

مجھے بالکل بھی علم نہیں تھا کہ شاہد آفریدی پشاور زلمی چھوڑ رہے ہیں: جاوید آفریدی

اس کے کچھ ہی دیر بعد آفریدی نے اپنے آفیشل ٹوئٹر اکاﺅنٹ پر پشاور زلمی چھوڑنے کا اعلان کیا تو ڈیرن سیمی کو بھی چارو ناچار یقین کرنا پڑا اور جواب دیا کہ ”دوست! تمہارے ساتھ کھیلنا بہت ہی خوشی کی بات تھی، اگرچہ میں بہت زیادہو صدمے میں ہوں کہ تم پشاو رزلمی چھوڑ رہے ہو۔“

Was a pleasure playing with u buddy.. although I'm in shock that you leaving...@JAfridi10 https://t.co/gSzy1E9Mxj