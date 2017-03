شاہد آفریدی کے پشاور زلمی چھوڑنے کے بعد جاوید آفریدی نے بھی بڑا اعلان کر دیا، پاکستانیوں کے دل جیت لئے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پشاور زلمی کے مالک جاوید آفریدی نے سپیشل اولمپکس ورلڈ ونٹر گیمز میں میڈیا جیتنے والے تمام پاکستانی کھلاڑیوں کو ایک، ایک لاکھ روپے انعام دینے کا اعلان کر دیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق جاوید آفریدی نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ”ٹوئٹر“ پر جاری پیغام میں کہا کہ ”میں یہاں سپیشل اولمپکس ورلڈ ونٹر گیمز میں میڈیکل جیتنے والے تمام پاکستانی کھلاڑیوں کو پشاور زلمی فاﺅنڈیشن کی جانب سے ایک، ایک لاکھ روپے انعام دینے کا اعلان کر رہا ہوں۔“

سوشل میڈیا صارفین نے جاوید آفریدی کے اس اعلان کو مثبت اقدام قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح کے اقدامات سے کھلاڑیوں میں اعتماد پیدا ہوتا ہے۔

I here by to announce Rs 1 Lakh each fr Pak Medalist of Sepcial Olympics World Winter Games from Peshawar Zalmi Foundation .#NationalHeroes