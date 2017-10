”احمد اللہ! “ محمد آصف نے سری لنکا کیخلاف ٹی 20 سیریز سے پہلے ہی قوم کو شاندار خوشخبری سنا دی، جان کر آپ کی خوشی کی انتہاءنہ رہے گی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) سپاٹ فکسنگ میں جیل کی سزا کاٹنے کے بعد کرکٹ کے میدان میں دوبارہ واپس آنے والے محمد آصف نے فرسٹ کلاس کرکٹ میں 400 وکٹیں مکمل کر لی ہیں۔

یہ بھی پڑھیں۔۔۔ون ڈے سیریز جیتنے کے بعد احمد شہزاد نے ایسی حرکت کر دی کہ پوری قوم کا سر شرم سے جھکادیا، حقیقت جان کر آپ کو حیرت بھی ہو گی اور افسوس بھی ہو گا

محمد آصف نے قائداعظم ٹرافی کے دوران انتہائی عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بلے بازوں کے ناک میں دم کئے رکھا اور ثابت کیا کہ ”مچھلی کبھی تیرنا نہیں بھولتی۔“

محمد آصف نے اہم سنگ میل عبور کرنے پر سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری اپنے پیغام میں کہا ”الحمد اللہ! میں نے فرسٹ کلاس کرکٹ میں 400 وکٹیں پوری کر لی ہیں۔ آپ کی دعاﺅں کے بغیر یہ بالکل بھی ممکن نہیں تھا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔“

Alhumdulillah i have completed my #400 wickets in firstclass cricket it couldn't be possible without your prayers. Thanks all — Muhammad Asif (@OfficialMAsif) October 24, 2017

محمد آصف کے مداح یہ اعزاز حاصل کرنے پر بہت خوش ہوئے اور مبارکباد دینے کیساتھ ساتھ سوالوں کی بوچھاڑ بھی کر دی اور دلچسپ بات یہ ہے کہ سب ہی شائد یہ چاہتے ہیں کہ وہ دوبارہ قومی ٹیم میں شامل ہو جائیں۔

یہ بھی پڑھیں۔۔۔سری لنکا کے خلاف ٹی ٹوئنٹی سریز میں حصہ لینے کے لیے ایسا کھلاڑی دبئی پہنچ گیا کہ آپ کی بھی خوشی کی انتہا رہے گی

”اوئے ہیرو“ نامی ٹوئٹر صارف نے پوچھا ”آصف بھائی کیا ہم پی ایس ایل میں آپ کو دیکھیں گے“

Asif bhai kya Ham PSL ma ap ko dakhin gy? — oye Hero (@oyeHero5) October 25, 2017

سردار عمار بیگ نے مبارکباد دیتے ہوئے لکھا ”مبارک ہو۔۔۔ امید ہے کہ آپ دوبارہ قومی ٹیم میں شامل ہوں گے۔“

Congratulations...hope u'll be in pakistan team again — Sardar Ammar Baig (@ammarbaig77) October 25, 2017

عمیر راﺅ نے لکھا ”آپ کو سزا مکمل ہوتے ہی ٹیم میں شامل ہونا چاہئے تھا“

You should hv been in the team as soon as you served the banz — umair rao (@raobuddy) October 25, 2017

تنویر نے کہا ”چرس پیو اور مزید وکٹیں حاصل کرو۔۔۔ آپ نے اپنی زندگی تباہ کر لی“

Use chars and get more wickets..u’ve spoiled ur life man!! — Tanvier (@tanwirr_1) October 25, 2017

ولید گوندل نے لکھا ”آپ بہت ہی زبردست باﺅلر ہیں مگر بدقسمتی سے آپ نے اپنا کیرئیر تباہ کر لیا“

Such a great bowler you are unfortunately you have ruined your career mate. — waleed gondal (@GondalY2k) October 25, 2017

عاطف جہانگیر نے لکھا ”مبارک ہو۔۔۔ امید ہے کہ آپ نے اپنی بہت ساری ’پیاری‘ غلطیوں سے سیکھا ہو گا اور اگر دوبارہ ٹیم میں شامل کیا گیا تو پاکستان کی خدمت کریں گے“