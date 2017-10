”ثانیہ مرزا آپ بھی۔۔۔“ پاکستانیوں کی ”بھابھی“ نے گھر پہنچتے ہی تصویر اپ لوڈ کی تو اس میں ایسی چیز بھی نظر آ گئی کہ انٹرنیٹ پر تہلکہ مچ گیا، دیکھ کر شعیب ملک بھی حیران پریشان رہ جائیں گے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارتی ٹینس سٹار ثانیہ مرزا اپنے کھیل کے باعث دنیا بھر میں شہرت رکھتی تھیں مگر قومی کرکٹر شعیب ملک کیساتھ شادی سے انہیں پاکستان کی ”قومی بھابھی“ ہونے کا اعزاز بھی مل گیا جس کے بعد ان کی شہرت میں اور بھی اضافہ ہو چکا ہے۔

یہ بھی پڑھیں۔۔۔”الحمد للہ! “ محمد آصف نے سری لنکا کیخلاف ٹی 20 سیریز سے پہلے ہی قوم کو شاندار خوشخبری سنا دی، جان کر آپ کی خوشی کی انتہاءنہ رہے گی

وہ کھیل کے میدان کے علاوہ سوشل میڈیا پر بھی کافی سرگرم رہتی ہیں اور دونوں ممالک کے عوام ہی ان کی جانب سے شیئر کردہ تصاویر اور ویڈیوز کو بہت پسند کرتے ہیں۔ ثانیہ مرزا جب لمبے عرصے کے بعد واپس گھر پہنچیں تو چائے کا کپ ہاتھ میں لئے ایک تصویر لے کر ٹوئٹر پر اپ لوڈ کرنے کا فیصلہ کیا۔

اگلے ہی لمحے انہوں نے اپنے فیصلے کو عملی جامہ بھی پہنا دیا اور تصویر کیساتھ لکھا ”گھر جیسی کوئی جگہ نہیں۔۔۔ الحمد اللہ!“

جیسے ہی انہوں نے یہ تصویر اپ لوڈ کی تو سوشل میڈیا صارفین کی ’دوربین‘ جیسی نظروں نے ایک لمحے میں ہی تصویر میں نظر آنے والی تمام چیزوں کا جائزہ لے ڈالا۔ اس دوران تصویر میں نظر آنے والے دو ”حُقّہ“ (المعروف شیشہ) دیکھ کر صارفین کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اور سب یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ”ثانیہ بھابھی۔۔۔ آپ بھی!“

ون ڈے سیریز جیتنے کے بعد احمد شہزاد نے ایسی حرکت کر دی کہ پوری قوم کا سر شرم سے جھکادیا، حقیقت جان کر آپ کو حیرت بھی ہو گی اور افسوس بھی ہو گا

سوشل میڈیا صارفین نے ایک جانب اس بات کی تائید کی کہ واقعی گھر جیسی کوئی جگہ نہیں تو دوسری جانب ”شیشہ“ کا ذکر کرنا نہ بھولے اور طرح طرح کے دلچسپ کمنٹس کر ڈالے۔

مایانتی لینگر نے لکھا ”آپ حقہ پیتی ہو۔۔۔ میں نے حقہ پائپس دیکھے ہیں۔ نشہ کرنے کا ایک الگ ہی مزہ ہے“

Aap hookah peeti ho ???? I saw hookah pipes ???? Nasha karne ka ek alag mazza hai ???? — Mayanti Langer (@Langer_Mayanti) October 25, 2017

دپیکا پڈوکون کے نام سے ایک اکاﺅنٹ سے ٹویٹ کیا گیا کہ ”آپ سے بہت پیار ہے“

Love you so much — Deepika Padukone (@DeepikaPadukono) October 25, 2017

بشرہ نے بھی دیکھ ہی لیا اور لکھا ”شیشہ“

Sheesha — ⚡ Bushraaa ???????? ⚡ (@bushrastic) October 25, 2017

ایم اے طارق نے ثانیہ کی بات کو مزید ’وسعت‘ دیتے ہوئے کہا” حقے کیساتھ۔۔۔ واقعی گھر جیسی اور کوئی جگہ نہیں“

with Hukka :-) ,really no place like home #Alhamdolilah — Er M.A.Tarique ???????? (@ETarique) October 25, 2017

مکتی کانتا بارک نے لکھا ”ہاں! گھر جنت جیسا ہے“

YES HOME IS LIKE AS HEAVEN — Muktikanta Barik (@MuktikantaBari7) October 25, 2017

مجیب انصاری کو شعیب ملک سے شادی کا غصہ اب تک نہ بھولا جس نے لکھا ”عزت، دولت، شہرت سب کچھ ہندوستان نے دیا، شادی کی بات آئی تو پاکستانی پسند آیا“

Izzat,daulat,shoharat sb kch Hindustan ne dia,Shadi ki baat aayi to Pakistani Pasand aaya. pic.twitter.com/w7V7mqlP8N — Er Mujib Ansari ???????? (@Mujibansari6) October 25, 2017

سلیبرٹی فین کلب نامی اکاﺅنٹ سے ٹویٹ ہوا کہ ”حقہ کون پیتا ہے؟“

Hookah kon pita hai? — Celebrity Fan Club ✰ (@hottycelebrity) October 25, 2017

ڈاکٹر جاروس نے فرمائش کی کہ” موبائل کا اگلا کیمرہ استعمال کریں، سیلفی لیں اور برائے مہربانی اپ لوڈ کر دیں“

use front cam take selfie and post it plz — Dr.Jarvis (@raajaleaks) October 25, 2017

ایم اے کے نامی صارف کو چائے پسند آئی جس نے لکھا ”چائے کس نے بنا کر دی ہے آپ کو؟ بہت اچھی لگ رہی ہے“

Chai Kis ne bana k di ha apko ???????? looking good — M A K (@Smoothmover89) October 25, 2017

اودے چوپڑا نے شرارت کی کہ ”ہندوستانی گھر، پاکستانی محبت“

Hindustani Ghar,Pakistani Mohabbat.???????????????????? — Uday Chopra (@BiharTopper2017) October 25, 2017

اریب بھی حیران ہوئی اور لکھا ”میڈم شیشہ؟ کیا آپ شعیب ملک کیساتھ شیشہ پیتی ہیں؟“