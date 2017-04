”یونس خان 10 ہزار رنز مکمل کرنے پر سٹینڈ میں بیٹھے پاکستانی تماشائیوں کی جانب بھاگے اور پھر۔۔۔“ لیجنڈ کرکٹر نے یادگار لمحے پر ایسا کام کر دیا کہ میچ دیکھنے آئے پاکستانیوں کے دن کو بھی یادگار بنا دیا، دیکھ کر آپ بھی خوش ہو جائیں گے

کنگسٹن (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کے لیجنڈ کرکٹر یونس خان نے ویسٹ انڈیز کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ میں ٹیسٹ کیرئیر میں 10 ہزار رنز مکمل کرنے والے پہلے پاکستانی ہونے کا اعزاز اپنے نام کیا تو پوری پاکستانی قوم کا سر فخر سے بلند ہو گیا اور ہر جانب سے انہیں مبارکبادیں دی جانے لگیں۔

انہوں نے جیسے ہی یہ سنگ میل عبور کیا تو ڈریسنگ روم میں بیٹھے پاکستان ٹیم کے دیگر کھلاڑیوں نے کھڑے ہو کر تالیاں بجائیں مگر یونس خان کے دماغ میں اس وقت کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے میچ دیکھنے کیلئے سٹیڈیم میں موجود چند پاکستانی تماشائیوں کی جانب گئے اور انہیں دیکھ کر ناصرف ہاتھ ہلایا بلکہ فرط جذبات سے اپنی شرٹ پر بنے ستارے پر زور سے د و مرتبہ ہاتھ مارا۔

لیجنڈ کرکٹر نے جب سٹیڈیم میں بیٹھے تماشائیوں کو اپنی خوشی میں شریک کیا تو ان کے تو ”پیسے پورے“ ہو گئے اور یونس خان نے اپنے ساتھ ان کا دن بھی یادگار بنا دیا جو وہ ساری زندگی نہیں بھول پائیں گے کہ کیسے ایک لیجنڈ کرکٹر نے ایک اہم سنگ میل عبور کرنے پر ان کیساتھ جشن منایا تھا۔

ویڈیو دیکھیں۔۔۔

Proud moment for Pakistan. Younis Khan becomes the first Pakistani player to score 10000 in test career. #Younis10000 #PakvsWI #YounisKhan pic.twitter.com/InEfcaDY5f