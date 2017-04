پاک بھارت سیریز نہ کھیلنے پر بھارتی کرکٹ بورڈ کے خلاف قانونی چارہ جوئی کریں گے، ورلڈ الیون نے پاکستان میں سیریز کھیلنے کی منظوری دے دی: نجم سیٹھی

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن) پی سی بی کی ایگزیکٹیوکے چیر مین نجم سیٹھی نے کہا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) نے دوطرفہ کرکٹ سیریز کھیلنے سے انکار پر بھارتی کرکٹ بورڈ (بی سی سی آئی) کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا فیصلہ کرلیا اور اس سال ستمبر کے آخر میں پاکستان میں 3 ٹی ٹوئنٹی میچز کھیلنے پر رضامندی ظاہر کردی ہے ۔



سوشل میڈیا سائٹ ٹوئٹر پر پی سی بی کی ایگزیکٹو کمیٹی کے چیئرمین نجم سیٹھی نے پاکستان اور بھارت کے درمیان دوطرفہ کرکٹ سیریز سے متعلق ٹوئٹ کرتے ہوئے کہا کہ پی سی بی نے بھارتی کرکٹ بورڈ کو بتا چکا ہے کہ 2014 کے معاہدے کے تحت دوطرفہ سیریز کھیلنے سے انکار پر پاکستانی کرکٹ بورڈ بی سی سی آئی کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرے گا۔

PCB has told BCCI it is suing for compensation against BCCI's refusal to play bilateral series as per Agreement signed in 2014.