ورلڈ الیون کا دورہ پاکستان، جنوبی افریقی کھلاڑی سب پر بازی لے گئے، جب ان سے پاکستان جانے کی بات کی گئی تو انہوں نے کیا کہا؟ جنوبی افریقی بورڈ کے صدر نے ایسی بات بتا دی کہ جان کر آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں گی

کیپ ٹاﺅن (ڈیلی پاکستان آن لائن) ورلڈ الیون کے دورہ پاکستان میں اب چند ہفتے ہی باقی ہیں جس میں سب سے زیادہ تعداد جنوبی افریقہ کے کھلاڑیوں کی ہو گی لیکن اب جنوبی افریقی کرکٹ بورڈ کے صدر ہارون لورگٹ نے ایسی بات بتا دی ہے کہ جان کر ہر پاکستانی کی آنکھیں نم ہو جائیں گی۔

یہ بھی پڑھیں۔۔۔ ''میں ہاتھ جوڑ کر عمران خان سے کہتی ہوں کہ وہ سب کو بتائیں میری۔۔۔'' خاتون ٹی وی اینکر نے تہلکہ خیز انکشاف کر دیا، ایسی بات کہہ دی کہ نیا ہنگامہ برپا ہو گیا

ورلڈ الیون میں جنوبی افریقہ کی جانب سے فاف ڈوپلیسی، ہاشم آملہ، مورنی مورکل، ڈیوڈ ملر اور عمران طاہر آ رہے ہیں اور جنوبی افریقی کرکٹ بورڈ کے صدر نے انکشاف انکشاف کیا ہے کہ ان کھلاڑیوں نے خود ہی پاکستان آنے کا فیصلہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو دورے کیلئے پیش کیا جس پر ہمیں بہت خوشی ہے۔

جنوبی افریقہ کرکٹ بورڈ کے صدر ہارون لورگٹ نے کیپ ٹاﺅن میں پاکستانی صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ” ہم پی سی بی کے ساتھ اچھے تعلقات سے ہمیشہ لطف اندوز ہوئے ہیں اور ہمارا ایک دوسرے کیساتھ کام کرنے کا اچھا تجربہ رہا ہے۔ ہمارے پاکستان کرکٹ بورڈ کیساتھ تعلقات د نیا کے دیگر ممالک کے بورڈز سے بالکل بھی مختلف نہیں ہیں۔“

انہوں نے کہا کہ ”اگر جنوبی افریقی کھلاڑیوں کی ورلڈ الیون کیساتھ پاکستان جانے کی بات کی جائے تو انہوں نے انفرادی طور پر اپنے آپ کو اس دورے کیلئے پیش کیا اور کہا کہ ہم پاکستان جانا چاہتے ہیں۔ کھلاڑیوں نے خود کو اس لئے پیش کیا کیونکہ انہیں یقین ہے کہ اس معاملے پر پاکستان کی مدد کرنا بالکل درست ہے۔

ہم کھلاڑیوں کی اس سوچ اور فیصلے کی حوصلہ افزائی اور مکمل حمایت کرتے ہیں۔ اور میرے خیال سے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم پاکستان کی مدد کر رہے ہیں۔ ایسے حالات میں جب آپ کے ملک میں کرکٹ نہ ہو رہی ہو تو ملک سے باہر تمام کرکٹ کھیلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ میں بھی بہت خوش ہوں کہ جنوبی افریقی کھلاڑیوں کو پاکستان جانے کیلئے رضامندی ظاہر کی۔ “

یہ بھی پڑھیں۔۔۔ ترکی میں ایک میٹنگ کے دوران افغان صدر نے پاکستانی آرمی چیف کی توہین کی تو ڈی جی آئی ایس آئی نے کھڑے ہو کر ایسی دبنگ بات کہہ دی کہ طیب اردگان بھی دنگ رہ گئے ،بے اختیار شاباش دینے پر مجبور ہو گئے

جنوبی افریقی ٹیم کے دورہ پاکستان سے متعلق سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہو گا، دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں آنے والے دنوں میں حالات کیسے ہوتے ہیں لیکن ورلڈ الیون کا دورہ ایک بہت بڑا قدم ہے جس سے اعتماد میں اضافہ ہو گا اور مستقبل میں کبھی جب وقت آئے گا تو دیکھیں گے کہ ٹیم کو پاکستان بھیجیں ۔ “

۔۔۔ویڈیو دیکھیں۔۔۔

Haroon Lorgat spoke about World XI and SA players coming to Pakistan pic.twitter.com/MS3RYAUf2U