ورلڈ الیون میں بھارتی کھلاڑیوں کی عدم شمولیت پر شاہد آفریدی نے ایسی بات کہہ دی کہ ویرات کوہلی کا سر شرم سے جھک جائے گا، کیا کہا؟ جان کر آپ بھی ان کی پرزور حمایت کریں گے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) ورلڈ الیون کے دورہ پاکستان میں چند ہفتے باقی رہ گئے ہیں اور 12 ستمبر سے پاکستان میں ایک مرتبہ پھر کرکٹ کا میلہ سجے گا جس پر ناصرف پاکستانی عوام بہت خوش ہیں بلکہ سابق کرکٹرز بھی پھولے نہیں سما رہے ہیں۔

زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ کی بحالی اس مرتبہ آئی سی سی نے بھی پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) کے ساتھ ہاتھ ملا لیا ہے۔ سابق قومی آل راﺅنڈر شاہد خان آفریدی جہاں ورلڈ الیون کے دورہ پاکستان پر انتہائی خوش ہیں وہیں ایک بات کا انہیں افسوس بھی ہے جسے جان کر یقینا ویرات کوہلی کا سر بھی شرم سے جھک جائے گا۔

شاہد آفریدی نے ورلڈ الیون کے دورہ پاکستان پر خوشی کا اظہار کرنے کیلئے ٹوئٹر کا سہارا لیا اور اپنے پیغام میں کہا کہ ”پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ کی بحالی کیلئے آئی سی سی اور پی سی بی کے اشتراک پر بہت زیادہ خوشی ہے۔ اگر ورلڈ الیون میں چند بھارتی کھلاڑی بھی شامل ہوتے تو بہت ہی زبردست ہوتا۔“

شاہد آفریدی اور ویرات کوہلی کی دوستی کے چرچے تو پوری دنیا میں ہیں جبکہ پاکستانیوں کی بھی یہ خواہش تھی کہ کوہلی اور ان کیساتھ ایک یا دو بھارتی کھلاڑی پاکستان ضرور آتے مگر ناصرف بھارتی کرکٹ بورڈ نے اس جانب کوئی توجہ نہ دی بلکہ کھلاڑیوں نے بھی کوئی کوشش کرنا مناسب نہ سمجھا۔

ایسے میں شاہد آفریدی کا گلہ اور افسوس تو بنتا ہی ہے جن کی بھارتی کھلاڑیوں کیساتھ انتہائی گہری دوستی بھی ہے اور اگر کچھ بھارتی کھلاڑی پاکستان آ جاتے تو شائد اس سے پاک، بھارت کرکٹ سیریز کی بحالی میں بھی کچھ مدد مل جاتی۔

Really pleased that PCB- ICC have joined hands to bring cricket back home to Pak. Would 've been great to see some Indian players too