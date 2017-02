پاکستانی نژاد برطانوی باکسر عامر خان 23 اپریل کو فلپائنی باکسر سے فائٹ کریں گے

لندن(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستانی نژاد برطانوی باکسر عامر خان اور فلپائنی باکسر مینی پیکاﺅ 23 اپریل کو مدمقابل ہونگے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر عامر خان نے پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ مینی پیکاﺅ اور اس کی ٹیم کے ساتھ سپر فائٹ کے معاملات طے پا گئے ہیں۔واضح رہے کہ اس سے قبل مینی پیکاﺅ عامر خان کو ایک فائٹ میں شکست دے چکے ہیں۔

My team an I have agreed terms with Manny Pacquiao and his team for a super fight #pacquiaokhan #April23rd