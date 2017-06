  پشاورزلمی کے کپتان ڈیرن سیمی نے عید کا پیغام دیدیا

لندن (ڈیلی پاکستان )ویسٹ انڈیزکرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور پشاور ظلمی ٹیم کے کپتان ڈیرن سیمی نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو عید کی مبارک باددیدی انہوں نے اس خوشی کے موقع کو محبتوں کا دن قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ تمام مسلمانوں کو عید کی خوشیا ں مبارک ہوں

واضح رہے کہ ویسٹ انڈیزکرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور پشاورزلمی ٹیم کے کپتان ڈیرن سیمی پاکستان کا کئی بار پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں اور پاکستانیوں کو وہ اپنے دل کے قریب سمجھنے کا کئی بار میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہہ چکے ہیں اور پاکستان کرکٹ لیگ میں پشاور زلمی کی فرنچائز ر جاوید آفریدی کے بہت اچھے دوست ہیں اور پاکستانی کرکڑز کے ساتھ ان کے تعلقات کسی سے ڈھکے چھپے ہوئے نہیں ہیں ۔

Eid Mubarak to all my Muslim friends all over the world...