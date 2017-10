ساﺅتھ افریقہ اوربنگلہ دیش کے درمیان پہلا ٹی ٹوئنٹی میچ، ساﺅتھ افریقہ کا ٹاس جیت کر پہلے کھیلنے کافیصلہ

بلوم فاﺅنٹین (ڈیلی پاکستان آن لائن)ساﺅتھ افریقہ اور بنگلہ دیش کے درمیان دو ٹی ٹوئنٹی میچز کی سیریز کے پہلے میچ ساﺅتھ افریقہ نے ٹاس جیت کرپہلے کھیلنے کا فیصلہ کیا۔

بلوم فاﺅنٹین کے مناگونگ اول میں پہلے ٹی ٹوئنٹی میچ میں ساﺅتھ افریقہ کی ٹیم کی قیادت جے پی ڈومنی کر رہے ہیں،جبکہ دیگر کھلاڑیوں میں ہاشم آملہ ،فرحان بہرالدین ،کونٹین ڈی کوک،اے بی ڈویلرز،روبی فرلینک،ڈیوڈ ملر،آرون پھنگیسو،انڈیلر پھیلکھوا،روبی فرائیئلنک،ڈین پیٹرسن اور شامل ہیں۔

بنگلہ دیش ٹیم کی قیادت شکیب الحسن کر رہے ہیں ،دیگر کھلاڑیوں میں امرالقیاس،محمد اللہ،مہدی حسن،محمدسیف الدین ،مشفق الرحیم ،رابل حسین ،شفیع الاسلام ،صومیا سرکار،صابر رحمان اورتسکین احمد شامل ہیں۔

دو ٹی ٹوئنٹی میچز کی سیریز کادوسرا میچ29اکتوبر کو کھیلا جائے گا۔

بنگلہ دیش کا یہ ٹورایک ابھی تک تو ان کو یہ ایک ڈراﺅنا خوب ظاہر ہو رہا ہے ،سیریز میں بنگلہ دیش کو دو ٹیسٹ میچز اور تین ایک روزہ میچز میں کلین سویپ کا سامناکرنا پڑاتھا۔بنگلہ دیش اس سے قبل ساﺅتھ افریقہ کوکبھی بھی ٹی ٹوئنٹی میں شکست نہیں دے سکا۔

