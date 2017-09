28 ستمبر سے کرکٹ کے نئے قوانین نافذ العمل،کھلاڑی کو میچ کے دوران کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کی صورت میں میدان سے باہر بھیجا جاسکے گا: آئی سی سی

دبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن)انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی جانب سے 28 ستمبر کو کرکٹ کے نئے قوانین کا نفاذ کردیا جائے گا ،کرکٹ قوانین میں تبدیلی اور نئے قوانین متعارف کے بعد امپائرز کو آن فیلڈ کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کرنے والے پلیئرز کو میدان سے باہر بھیجنے اور حریف ٹیم کو پینلٹی رنز دینے کا اختیار مل گیا ہے۔پاکستان اور سری لنکا کے درمیان کھیلی جانے والی سیریز اس قانون کے تحت ہوگی۔.

تفصیلات کے مطابق 28 ستمبر سے کرکٹ کے نئے قوانین نافذ العمل ہو جانے کے بعد نئی ترامیم کے تحت پلیئرز کے آن فیلڈ کنڈکٹ کو 4حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے جس کے تحت میچ کے دوران نظم و ضبط کی خلاف ورزی کرنے والے پلیئر کو محدود مدت سے لے کر مکمل اننگز کیلئے میدان سے باہر کرنا اورحریف ٹیم کو 5پینلٹی رنز دینا فوری سزا میں شامل ہے۔

لیول تھری اور فور میں اگر کپتان پلیئر کو باہر بھیجنے سے انکار کرتا ہے تو امپائر کو حق حاصل ہوگا کہ وہ حریف ٹیم کوفاتح قرار دیدے۔

علاوہ ازیں ٹیسٹ میچ کی اننگز میں 80 اوور کے بعد ڈی آر ایس ٹاپ اپ ختم جبکہ ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں بھی ڈی آر ایس کا استعال کیا جائے گا۔

نئے قوانین کے مطابق باونڈری سے باہر ہوا میں کیچ اب چھکا قرار دیا جائے گا جبکہ ہوا میں اچھل کر کیچ اگر باونڈری کے اندر پکڑا گیا تو آوٹ مانا جائے گا۔

دوسری جانب کریز پر ایک بار بیٹ زمین پر لگنے کے بعد بیٹسمین رن آوٹ قرار نہیں دیا جائے گا، جبکہ کریز پر بیٹ لگنے کے بعد بیٹ ہوا میں اٹھا تب بھی بیٹسمین ناٹ آوٹ ہوگا۔

واضح رہے کہ رواں سال کے آغاز میں کرکٹ کے قوانین میں تبدیلی کے لیے تجاویز آئی سی سی کو پیش کی گئی تھیں اور منظوری کے بعد ان نئے قوانین کا اطلاق 28 ستمبر سے ہوگا۔۔

ICC General Manager - Cricket, Geoff Allardice, explains the main changes in playing conditions. @icc pic.twitter.com/3wqgzlXbvF