”تینوں سہی پھائے لایا اے ٹیم مینجمنٹ نے۔۔۔“ سوشل میڈیا پر عمر اکمل کی ”درگت“ جاری، ایسی کون سی ویڈیو اپ لوڈ کی کہ صارف نے ایسی بات کہہ دی؟ جان کر آپ ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو جائیں گے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) قومی کرکٹر عمر اکمل کو فٹنس کے باعث قومی ٹیم سے باہر کیا گیا تو کرکٹر نے بھی ”سخت محنت“ کی ٹھان لی اور دھڑا دھڑ ’ڈنڈ‘ پیلنے اور ورزش کرنے میں مصروف ہیں۔

یہ بھی پڑھیں۔۔۔ عامر لیاقت کے پروگرام میں عماد وسیم نے اپنی ہونے والی دلہن کا اشارہ دیا تو سوشل میڈ یا نے لڑکی کو ڈھونڈ نکالا ،دونوں کی ایک ساتھ تصویر انٹر نیٹ پر وائرل ہوگئی

ٹیم سے باہر ہونے کا کچھ ایسا ”صدمہ“ لگا کہ کبھی انگوروں اور کبھی رنگ برنگے جوتوں کے ساتھ سوشل میڈیا پر تصاویر اپ لوڈ کرنے والے عمر اکمل کی ٹائم لائن پر آج کل صرف اور صرف ورزش کرتے ہوئے ویڈیوز اور تصاویر ہی دیکھنے کو ملتی ہیں اور وہ اپنی سی کوشش میں مصروف ہیں کہ کسی نہ کسی طرح مداحوں کو یقین دلا سکیں کہ ان کیساتھ ساتھ وہ بھی قومی ٹیم سے باہر ہونے پر شدید پریشان ہیں اور واپسی کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔

مگر ایک جانب مداح ہیں کہ وہ عمر اکمل کی جانب سے پے درپے کی جانے والی لاپرواہیوں کے باعث اب ان پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہر ویڈیو پر ایسے ایسے کمنٹس ملتے ہیں کہ پڑھنے والے کیلئے جہاں اپنی ہنسی روکنا مشکل ہو جاتا ہے، وہیں اسے عمر اکمل کی حالت پر ”ترس“ بھی آتا ہے۔

پاکستان کرکٹ کو تنہا کرنا بہت مشکل ہے جلد انٹرنیشنل کرکٹ بحال ہو جائیگی ، ہیڈ کوچ مکی آرتھر

اس مرتبہ بھی انہوں نے جم میں ”سخت“ محنت کرتے ہوئے ویڈیو بنائی اور یہ سوچ کر سوشل میڈیا پر اپ لوڈ کر دی کہ شائد اس مرتبہ ان کی کچھ تعریف ہو جائے اور مداح یہ یقین کر لیں کہ وہ واقعی دل سے محنت کر رہے ہیں۔ اب مداحوں نے ان پر یقین تو کر لیا مگر اس سخت محنت کا سہرا ان کے سر سجانے کے بجائے مینجمنٹ کے سر سجا دیا، کہ یہ سب ٹیم مینجمنٹ کی جانب سے ملنے والی ”کڑی سزا“ کا نتیجہ ہے۔

ایک صارف صغیر نے دلچسپ کمنٹ کیا ”تینوں سہی پھائے لایا اے ٹیم مینجمنٹ نے“

تینوں سہی پھائے لایا اے ٹیم مینجمنٹ نے ????https://t.co/7hSlkjnG5V — صغیر (@MSagheer_) July 25, 2017

ایم پی نامی صارف کا کہنا تھا ”خیال کرنا، کہیں ٹراﺅزر نہ پھٹ جائے“

Khial krna kahin trouser na phat Jaaye ???? — MP (@Mathan4u) July 25, 2017

جنید نے لکھا ”پہلے 10 پش اپس تو نکال لو، وہ بھی نہیں ہوتے“

Pehle 10 push-up toh nikaal lo wo b nai hotay ???????????????? — Junaid (@Junaid_Khan444) July 25, 2017

ایک دل ہے نامی صارف نے بھی اس ’ہارڈ ورک‘ کو مارنے سے انکار کر دیا اور لکھا ”ڈرامے باز“

ڈرامے باز ???????????? — Ek Dil Ha..... (@EkDilha) July 25, 2017



ڈی ایل نامی صارف نے عمر اکمل کو پانی پینے کا بیان یاد دلاتے ہوئے لکھا ”امید ہے کہ آپ آج کل کم پانی پیتے ہوں گے“

Sir, hope you're drinking less water. — DL (@dlallany) July 25, 2017

کامران خان کا کہنا تھا ”جا یار۔۔۔! کل پھر تمہاری کسی ڈانسر کے ساتھ فوٹو لیک ہو جانی ہے“

Ja yr kl phr tri ksi dancer k saath photo shoto ajani h — Kamran Khan (@certsys1) July 25, 2017

کرکٹ سنی نامی صارف نے لکھا ”آپ کیساتھ ذہنی مسئلہ ہے،پہلے کسی اچھے سے ڈاکٹر کو چیک کروائیں اور پھر کرکٹ کھیلنے کے بارے میں سوچیں“

you hav serious mental problem , first you should check wth good doctor thereafter thinking about playing cricket @ any level ,be respectful — cricketsunny11 (@cricketsunny11) July 25, 2017

منزہ نے لکھا ''بھائی یہ محنت صرف ویڈیوز کیلئے مت کرو۔۔۔ تم سلیکشن کیلئے اپنی فٹنس کیوں ثابت نہیں کرتے? اچھی اداکاری کر لیتے ہو ویسے''

Brother dont do this workout for videos only ..why dont prove your fitness for selection ...Achi acting kar lety ho waisy — Munnaza Baloch (@MunnazaBaluch) July 25, 2017

عمر اکمل میں نہ تو ٹیلنٹ کی کمی ہے اور نہ ہی کسی کو ان کی صلاحیتوں پر کوئی شک ہے مگر گزشتہ چند سالوں میں سامنے آنے والی ان کی حرکتیں اور کارکردگی نے ان کے مداحوں کو بھی اس قدر مایوس کر دیا ہے کہ وہ ان کی کسی بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اب اگر عمر اکمل کھویا ہوا اعتماد بحال کرنا چاہتے ہیں تو انہیں سوشل میڈیا پر ویڈیوز یا تصاویر اپ لوڈ کر کے سخت محنت کا یقین دلانے کی کوشش کے بجائے میدان میں کارکردگی دکھانا ہو گی۔