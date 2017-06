کرس گیل نے عید کے موقع پر پاکستانیوں کیلئے سب سے شاندار پیغام جاری کر دیا

لندن (ڈیلی پاکستان آ ن لائن )ویسٹ انڈیز کے کھلاڑی کرس گیل نے عید کے موقع پر ٹویٹر پر تمام مسلمانوں کیلئے عید کا پیغام جاری کر دیاہے ۔

تفصیلات کے مطابق ویسٹ انڈیز کے کھلاڑی کرس گیل نے ٹویٹر پر ’عید مبارک ‘کی خوبصورت تصویر شیئر کی اور ساتھ تحریر درج کی تمام لوگوں کو عید مبارک ۔کرس گیل پاکستان سپر لیگ میں بھی کھیلتے ہیں اور ا ن کی پاکستانی کھلاڑیوں کے ساتھ اچھی دوستی بھی ہے اور وہ پاکستان سے محبت کا اظہار کئی بار کر چکے ہیں ۔

اس سے قبل ویسٹ انڈیزکرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور پشاور ظلمی ٹیم کے کپتان ڈیرن سیمی نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو عید کی مبارک باددیدی انہوں نے اس خوشی کے موقع کو محبتوں کا دن قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ تمام مسلمانوں کو عید کی خوشیا ں مبارک ہوں۔

Happy #EidMubarak to you all. Have a blessed one ???????? pic.twitter.com/TyfWhIE8Ws