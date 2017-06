وہ وقت جب سچن ٹنڈولکر پاکستانی کرکٹ ٹیم کا حصہ تھے

نیودہلی (نیوز ڈیسک) ہم سب جانتے ہیں کہ دنیائے کرکٹ کے بے تاج بادشاہ سچن ٹنڈولکر نے 1989ءمیں پاکستان کے خلاف میچ کھیل کر اپنے کیریئر کا آغاز کیا لیکن خود ٹنڈولکر نے اپنے پہلے میچ کے متعلق جو بات بتائی ہے وہ آپ کیلئے نہایت خوشگوار حیرت کا باعث بنے گی۔کچھ عرصہ قبل ایک تقریب میں ٹنڈولکر نے انکشاف کیا کہ انہوں نے اپنا پہلا میچ بھارت کیلئے نہیں بلکہ عمران خان کی کپتانی میں پاکستان کیلئے کھیلا۔ٹنڈولکر کا ڈبیومیچ پاکستان اور بھارت کے درمیان پریکٹس میچ تھا۔

ہے نا حیرت کی بات؟ ٹنڈولکر اپنی سوانح حیات "Playibng it My way" کی تعارفی تقریب میں خطاب کررہے تھے اور جب انہوں نے یہ دلچسپ بات بتائی تو حاضرین کے منہ حیرت سے کھلے رہ گئے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ 1987ءکی بات ہے کہ پاکستانی ٹیم بھارت کے دورے پر آئی ہوئی تھی اور ایک نمائشی میچ کے دوران جب لنچ ٹائم پر جاوید میانداد اور عبدالقادر میدان سے باہر گئے تو انہیں عمران خان کی ٹیم کیلئے فیلڈنگ کرنے کو کہا گیا۔ ستائیس سال پہلے ہونے والے اس یادگار میچ کو یاد کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ عمران خان نے انہیں لانگ آن پر کھڑا کیا اور کچھ ہی دیر بعد بھارتی کھلاڑی کپل دیونے انتہائی اونچی شاٹ کھیلی اور وہ کیچ پکڑنے کیلئے تقریباً 15 میٹر دوڑے مگر گیند تک نہ پہنچ سکے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے بتایا کہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں نے ایک دوست کو شکوہ کرتے ہوئے بتایا کہ اگر عمران خان نے مجھے لانگ آن کی بجائے مڈ آن پر کھڑا کیا ہوتا تو میں کیچ ضرور پکڑ لیتا۔ ٹنڈولکر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ معلوم نہیں عمران خان کو یہ بات یاد ہوگی یا نہیں کہ کبھی میں بھی ان کی کپتانی میں کھیلا تھا۔