شاداب خان کی شاندار پرفارمنس، آئی سی سی، بھارتی میڈیا و کھلاڑی اور غیر ملکی کرکٹرز بھی تعریف کرنے پر مجبور ہو گئے، کس نے کیا کہا؟ جان کر آپ کا سر بھی فخر سے بلند ہو جائے گا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کے نوجوان کھلاڑی نے اپنے پہلے ہی ٹی 20 میچ میں شاندار پرفارمنس سے جہاں پاکستانیوں کے دل جیت لئے ہیں وہیں بھارتی میڈیا اور

کھلاڑی بھی ان کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں اور انہیں مستقبل کا بہترین باﺅلر قرار دیا ہے۔

سرفراز احمد نے ٹی 20 کپتان کی حیثیت سے ابتدائی پانچ میچ جیتنے کا مصباح الحق کا ریکارڈ برابر کر دیا

بھارتی خبر رساں ادارے ہندوستان ٹائمز نے لکھا کہ ”شاداب خان نے اپنے پہلے ہی میچ میں بہترین کارکردگی دکھاتے ہوئے پاکستان ٹیم کو 6 وکٹوں کی آسان فتح دلا دی۔“

ایک اور ادارے زی نیوز نے لکھا کہ ” شاداب خان نے شاندار کارکردگی دکھائی ج سکے باعث پاکستان نے پہلے ٹی 20 میچ میں باآسانی فتح حاصل کر لی۔“

این ڈی ٹی وی کا کہنا تھا کہ” شاداب خان کے گگلی اور لیگ بریک پر مشتمل مسحور کن باﺅلنگ سپیل نے انہیں 3 وکٹیں دلائیں اور وہ ٹی 20 کی تاریخ میں بہترین باﺅلنگ کروانے والے ڈیبیو کھلاڑی بن گئے ہیں۔“



بھارت کے سابق کرکٹر اور کمنٹیٹر ہرشا بھوگلے نے لکھا کہ ” آغاز برا نہیں، کیا برا ہے؟ نوجوان شاداب خان نے ٹی 20 میچ میں 4 اوورز کے دوران 7 رنز کے عوض 3 وکٹیں لیں۔“

Not a bad debut , is it, from young Shadab Khan. 3-7 in 4 overs in a T20 game! — Harsha Bhogle (@bhogleharsha) March 26, 2017

انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) بھی شاداب خان کی عمدہ کارکردگی کی معترف نظر آئی اور اپنے پیغام میں کہا کہ ''شاداب خان کیلئے کیرئیر کا کیا ہی بہترین آغاز ہوا ہے۔ 7 رنز کے عوض 3 وکٹوں کی عدہ پرفارمنس نے انہیں پہلے ٹی 20 میچ میں ہی مین آف دی میچ کا ایوارڈ دلوا دیا ہے۔''

What a debut for Shadab Khan! His figures of 3/7 see him pick up the Man of the Match award in his first ever T20I! #WIvPak pic.twitter.com/SxmZJkmZvw — ICC (@ICC) March 26, 2017



اسی طرح پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) میں شامل ہونے والے غیر ملکی کھلاڑیوں نے بھی شاداب خان کی کارکردگی کی تعریف کرتے ہوئے انہیں اپنے اپنے طریقے سے مبارکباد پیش کی۔

اسلام آباد یونائیٹڈ کے کوچ ڈین جونز نے لکھا کہ ”پروفیسر ڈین جونز اور اسلام آباد یونائیٹڈ شاداب خان کو پہلے ہی ٹی 20 میچ میں شاندار کارکردگی دکھانے پر مبارکباد پیش کرتی ہے۔“

@ProfDeano IsbUnited Huge congrats to Shadab Khan on debut for Pakistan in T20. #3-7 #MOM ????

This boy has serious talent! ???????????????? — Dean Jones (@ProfDeano) March 27, 2017

اسلام آباد یونائیٹڈ کی ٹیم نے شاداب خان کو ”چھوٹو“ کا نام دیتے ہوئے انہیں مبارکباد کا پیغام بھیجا تو برطانوی کھلاڑی بین ڈوکیٹ نے بھی انہیں مبارکباد دی۔

اسلام آباد یونائیٹڈ ٹیم انتظامیہ نے بہترین پارفارمنس اور مین آف دی میچ کا ایوارڈ وصول کرنے پر پیغام دیا کہ ''شاداب خان کو کیرئیر کے پہلے ہی میچ میں بہترین کھلاڑی کا ایوارڈ مل گیا، ہمارا سر فخر سے بلند ہو گیا ہے۔ ہمارا 'چھوٹو، بن گیا راک سٹار۔۔۔''

سابق فاسٹ فائولر اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق ہیڈ کوچ وقار یونس نے کہا کہ ''نوجوان شاداب خان کا بہترین آغاز۔۔۔ بہت ہی متاثرکن، مزید نئے کھلاڑیوں کو ٹیم میں شامل کرنے کا یہ بہترین موقع ہے۔''