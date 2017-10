پچ فکسنگ پر ٹویٹ کرنے پر شعیب اختر بھارتیوں کے مذاق کا نشانہ بن گئے

کراچی(ویب ڈیسک) بھارت میں ہونے والی پچ فکسنگ کی خبر پر ٹویٹ کرنے والے سابق پاکستانی فاسٹ بولر شعیب اختر کو بھارتیوں نے مذاق کا نشانہ بنادیا۔شعیب اختر نے ٹویٹ کیاکہ میں یہ خبر سن کر حیران رہ گیا اور مجھ سے کچھ بولا بھی نہیں گیا۔

Am shocked and speechless to hear about this new #pitchfixing scandal. #INDvsNZ

اگر پچ فکسنگ افواہ یا کوئی مذاق بھی ہے تب بھی ایسی چیزوں کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے کیونکہ کرکٹ کا کھیل پہلے ہی کافی بدنام ہوچکا ہے۔اس پر بھارتی شائقین کی جانب سے ان کا خوب مذاق اڑایا گیا، کسی نے کہا کہ آپ کے ملک کے کرکٹرز تو جیل کی سیر کرآئے ہیں، ان پر حیرت کا دھچکا نہیں لگا تھا۔ایک نے کہا کہ کرکٹ تو اسی وقت بدنام ہوگئی تھی جب عامر کو پانچ برس بعد ’دیش بھگتی‘ کے سرٹیفکیٹ کے ساتھ کرکٹ میں واپس لایا گیا تھا۔

Even if this is #pitchfixing is rumor or a joke it should be dealt with an iron fist coz the game has already been damaged alot!!