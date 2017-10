فری پاسزکے لئے رابطہ کرنے والوں سے معذرت،جائیں اور ٹکٹ خرید کر میچ دیکھیں:نجم سیٹھی

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین نجم سیٹھی کا کہنا ہے کہ وی آئی پیز سے درخواست ہے کہ وہ مجھ سے فری پاسز کے لئے رابطہ نہ کریں ،جس کسی نہ گراﺅنڈ میں آکر میچ دیکھنا ہے وہ ٹکٹ خرید کر میچ دیکھے۔

تفصیلات کے مطابق پی سی بی کے چیرمین نجم سیٹھی کا اپنے سوشل میڈیا اکاﺅنٹ پر کہنا تھا کہ میچ کےلیے انتہائی سپورٹ پر شائقین کا شکرگزار ہوں،وی آئی پیز سے د رخواست ہے کہ و ہ فری پاسزکےلیے اصرار نہ کریں،ٹکٹ کے حصول کے لئے پی سی بی کی جانب سے نامزد کردہ جگہوں سے ٹکٹیں حاصل کرسکتے ہیں۔

Grateful for overwhelming support for Lahore T20. VIPs Please don't ask for free passes. BUY tickets from designated TCS Express Centres.