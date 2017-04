ملاقات اور پیشکش کا شکریہ، ذاتی مصروفیات کے باعث فیئرویل میچ نہیں کھیل سکتا: شاہد آفریدی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) سٹار آل راﺅنڈر شاہد خان آفریدی نے پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) کی جانب سے فیئرویل میچ کھیلنے کی پیشکش پر ”تھینک یو“ کہتے ہوئے پیشکش قبول کرنے سے معذرت کر لی ہے۔

تفصیلات کے مطابق شاہد خان آفریدی نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ”ٹوئٹر“ پر جاری اپنے بیان میں کہا ہے کہ ”ملاقات اور فیئرویل میچ کی پیشکش کرنے پر نجم سیٹھی کا شکریہ۔۔۔ بدقسمتی سے ذاتی مصروفیات کے باعث میں یہ پیشکش قبول نہیں کر سکتا۔“

Thank you for the meeting and farewell offers @najamsethi. Unfortunately due to my commitments I won't be able to take them 1/2