شاہد آفریدی کے فیصلے کا احترام، پی سی بی مصباح اور یونس کی طرح انہیں ’بڑا فیئرویل‘ دے گا: نجم سیٹھی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) سٹار آل راﺅنڈر شاہد خان آفریدی کی فیئرویل میچ کی پیشکش قبول کرنے کے معذرت کے بعد نجم سیٹھی بھی میدان میں آ گئے ہیں اور ان کے اعزاز میں ”بڑا فیئرویل“ دینے کا اعلان کر دیا ہے۔

”ہم شاہد آفریدی کو۔۔۔“ چیئرمین پی سی بی نے سٹار آل راﺅنڈر کیلئے اب تک کا سب سے بڑا اعلان کر دیا

تفصیلات کے مطابق سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ”ٹوئٹر“ پر جاری اپنے پیغام میں نجم سیٹھی نے کہا کہ ”ہم فیئرویل میچ نہ کھیلنے سے متعلق شاہد آفریدی کے فیصلے کے احترام کرتے ہیں۔ پی سی بی ان کے اعزاز میں مصباح الحق اور یونس خان کی طرح بڑے فیئرویل کا انعقاد کرے گا۔۔۔۔ 3 ہیروز۔۔۔!“

We respect @SAfridiOfficial decision not to play Farewell match. PCB will organise grand farewell for Lala like Misbah and Younas. 3 Heroes!