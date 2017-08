پشاور زلمی کے مالک نے تنازعات میں پھنسے عمر اکمل کو بڑی خوشخبری دیدی، ایسا کام کر دیا کہ تمام پاکستانی کھلاڑیوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے، تفصیلات جان کر مکی آرتھر کے غصے کی بھی انتہاءنہ رہے گی

کیپ ٹاﺅن (ڈیلی پاکستان آن لائن) 7 مرتبہ فٹنس ٹیسٹ میں ناکام ہونے اور ہیڈ کوچ مکی آرتھر پر گالیاں دینے کا الزام عائد کرنے والے عمر اکمل کیلئے بالآخر خوشخبری آ ہی گئی ہے اور پشاور زلمی کے مالک جاوید آفریدی نے انہیں گلوبل ٹی 20 لیگ میں اپنی ٹیم بینونی زلمی کیلئے خرید لیا ہے۔

گزشتہ روز کیپ ٹاﺅن میں منعقدہ ڈرافٹ کی تقریب میں پشاور زلمی کے مالک جاوید آفریدی نے عمر اکمل کو بینونی زلمی کیلئے ایک لاکھ ڈالرز (ایک کروڑ 53 لاکھ 7 ہزار 500 پاکستانی روپے) میں خرید کر سب کو حیران کر دیا۔

عمر اکمل بھی ٹیم میں منتخب ہونے پر خوشی سے پھولے نہیں سما رہے ہیں جس کا اظہار انہوں نے اپنے ٹوئٹر پر اکاﺅنٹ پر پیغام میں کیا۔ انہوں نے لکھا ”شکریہ بینونی زلمی۔۔۔ زلمی کا حصہ بننا میرے لئے اعزاز کی بات ہے۔ انشاءاللہ ہم بہت ہی اچھا وقت گزاریں گے۔ حوصلہ بہت بلند ہے۔“

Thank you @BenoniZalmi. It's an honor for me to be part of Zalmis. We will have a great time. In Sha Allah. The spirit is high. #T20GLdraft