بھارتی کرکٹر عرفان پٹھان بھی اپنے نومولود بچے کے نام کادفاع کرنے میدان میں آگئے

نئی دہلی (ڈیلی پاکستان آن لائن ) بھارتی کرکٹر عرفان پٹھان کے نومود بچے کے نام نے سوشل میڈیا پر تنازعہ کھڑا کر دیا جس کے دفاع میں پٹھان خود میدان میں آگئے ۔

تفصیلات کے مطابق بھارتی کرکٹر عرفان پٹھان کے گھر چند روز قبل پیداہونے والے بچے کے نا م پر بھی سوشل میڈیا پر تبصروں کا سلسلہ شروع ہو گیا ،عرفان پٹھان نے بچے کا نام عمران خان پٹھان رکھا ہے جو انہوں نے سوشل میڈیا پر بھی شیئر کیا جس کے بعد انکے چاہنے والوں نے مبارکباد کے پیغامات دینے کا سلسلہ شروع کر دیا ۔

ایک مداح نے عرفان پٹھا ن

Big Congrats @IrfanPathan On being blessed from a baby boy! But bhai uska nam #Daud ya phir #Yakub mt rkh dena????!????This world is Ridiculous????! — Divyanshu Raj (@MSDivyanshu) December 22, 2016

کو مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ بچے کا نام داﺅد یا یعقوب نہ رکھا جائے جس پر عرفان پٹھان نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ بچے کا نام چاہے جو بھی رکھا جائے لیکن ایک بات پکی ہے کہ وہ بھی پاپا اور بڑے پاپا کی طرح ملک کا نام روشن ہی کریگا ۔

@MSDivyanshu naam chahe jo bhi rakhenge lekin Ek baat Pakki hai wo bhi papa or bade papa ki tarah is mulk ka naam Roshan hi karega #withlove

— Irfan Pathan (@IrfanPathan) December 22, 2016 />اپنے ٹویٹر پیغام میں انکا مزید کہناہے کہ بچے کا نام عمران تجویز کیا گیا ہے جو ہمیں اور ہماری فیملی کو بے حد پسند ہے ۔ عرفان پٹھان کے بہت سے چاہنے والوں نے بچے کی پیدائش پر مبارکبادیں دیتے ہوئے نومولود کی دراز عمری کی دعائیں کی ہیں ۔