”پاکستان کیخلاف اتنا سکور بھی نہیں بنایا جتنے رواں سال اب تک ۔۔۔“ گارڈین اخبار نے ویسٹ انڈیز کی کارکردگی پر ایسی خبر نشر کر دی کہ کھلاڑی بھی سر پکڑ کر بیٹھ گئے، کیرون پولارڈ نے تصاویر اپ لوڈ کیں تو سب دنگ رہ گئے

باربا ڈوس (ڈیلی پاکستان آن لائن) کرکٹ میچ ہارنے پر کسی بھی ملک کا میڈیا غصے سے لال پیلا ہو سکتا ہے اور اس کا اظہار بھی خوب دیکھنے کو ملتا ہے کہ لیکن ویسٹ انڈیز اور پاکستان کے درمیان کھیلے گئے پہلے ٹی 20 میچ میں مہمان ٹیم کو شکست کیا ہوئی کہ ویسٹ انڈیز کا ایک اخبار آپے سے ہی باہر ہو گیا اور ایسی خبر چھاپ دی کہ ویسٹ انڈیز کے کھلاڑی کیرون پولارڈ اس کی تصویر اپ لوڈ کرنے پر مجبور ہو گئے۔

اخبار نے اپنی خبر میں ویسٹ انڈیز کی بلے بازی کو تنقید کا نشانہ بنانے کا بیڑا اٹھایا اور اسے ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوباگو میں رواں سال ہونے والے قتل کے واقعات کیساتھ منسلک کر دیا اور کہا کہ ویسٹ انڈین ٹیم نے جتنا سکور بنایا تھا اس سے زیادہ تو ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوباگو میں رواں سال میں اب تک قتل ہو چکے۔

ویب سائٹ نے لکھا کہ ”ویسٹ انڈیز نے جتنے سکور بنائے، ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوباگو میں رواں سال اب تک اس سے زیادہ قتل ہو چکے ہیں، پاکستان کے خلاف پہلے ٹی 20 میچ میں ویسٹ انڈیز کے بلے بازوں نے اس انتہائی شرمناک کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔“





اس خبر پر جہاں بہت سے لوگ حیران و پریشان ہیں تو وہیں کھلاڑی بھی ششدر رہ گئے ہیں جن کا کہنا ہے کہ ایک کرکٹ میچ کا موازنہ قتل کیساتھ کیسے کیا جا رہا ہے۔ کیرون پولارڈ اس قدر حیران پریشان ہوئے کہ انہوں نے ٹوئٹر پر پیغام جاری کر دیا اور کہا کہ ”کیا موازنہ ہے۔۔۔! ایسی ہیڈ لائن اور موازنے کیساتھ امید کرتا ہوں کہ ترقی مل جائے گی۔“

https://t.co/sW7NR8VyXi .. !! What a comparison .. hope with those headlines n comparisons hope a promotion was granted ..!!

انہوں نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ ”ایسا وقت جب ملک میں مثبت اقدامات کی ضرورت ہے، ایسے میں کرکٹ سکور کا موازنہ جرم کیساتھ کرنا بہت ہی زبردست ہے۔ مایوس کارکردگی کا اعتراف ہے مگر یہ موازنہ کیسے درست ہو سکتا ہے۔“

In a time when positive is needed in a country best comparison is a cricket score to crime ...!! #11menplayingsports That's a positive????????????????