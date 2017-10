لاہور میں ٹی 20 میچ کیلئے بہت پرجوش،سری لنکن ٹیم کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں،محمد حفیظ

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن)قومی ٹیسٹ کرکٹر محمد حفیظ نے کہا کہ لاہورمیں ٹی20 میچ کےلئے بہت پرجوش ہوں اور سری لنکن ٹیم کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں،ٹیسٹ کرکٹر محمد حفیظ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں ہے کہ صوبائی دارالحکومت میں ٹی 20 میچ پر بہت خوش ہوں ، مہمان کھلاڑیوں کی میزبانی کیلئے تیار ہیں۔

انہوں نے کہا کہ پاکستان اور سری لنکن عوام بہت پیارے اور دائمی دوست ہیں،کرکٹ کی بحالی کا جشن منانے کیلئے بڑی تعداد میں سٹیڈیم آئیں،اللہ تعالیٰ ہم کو کامیابی سے نوازے۔

Heartiest welcome to @OfficialSLC to Pakistan , lovely ppl & friends forever ????????????, Pakistan is ready to host U all with warm hospitality as always

— Mohammad Hafeez (@MHafeez22) October 28, 2017