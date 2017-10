پاکستانیوں کے ہر دلعزیز سری لنکن کھلاڑی تھیسارا پریرا نے دوسرا میچ ہارنے کے بعد ایسا پیغام جاری کر دیا کہ پاکستانی افسردہ ہو گئے، جان کر آپ بے اختیار کہہ اٹھیں گے ”میچ ہار گئے تو کیا ہوا، آپ نے ہمارا دل جیت رکھا ہے“

ابوظہبی (ڈیلی پاکستان آن لائن) ورلڈ الیون کے دورہ پاکستان کے دوران عمدہ کارکردگی اور پیار بھرے بیانات سے پاکستانیوں کا دل جیتنے والے تھیسارا پریرا پاکستان کیخلاف جیتا ہوا میچ ہارنے پر کافی دکھی ہوئے اور اپنے بیان سے پاکستانیوں کو بھی افسردہ کر دیا ہے۔

تھیسارا پریرا نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری اپنے پیغام میں کہا ” دکھ بھری ہار ۔۔۔ لیکن نوجوانوں نے سخت محنت کرتے ہوئے میچ کو دلچسپ بنایا۔“

A sad loss but a good hard fought game by the youngsters! — Thisara perera (@PereraThisara) October 27, 2017

ان کا یہ بیان سامنے آنے پر پاکستانی بھی تھوڑے افسردہ ہو گئے ہیں کیونکہ واقعی میں ہی سری لنکن کھلاڑیوں نے بھی سخت محنت کی اور دوسرا میچ جیتنے کیلئے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا مگر کہتے ہیں ناں، کہ جو زیادہ محنت کرتا ہے فتح اس کا مقدر بنتی ہے، بس یہی بات ہے کہ اس معاملے میں پاکستانی کھلاڑی ایک مرتبہ پھر بازی لے گئے۔

تھیسارا پریرا کا پاکستانیوں کے پیار ان کی عزت میں بھرپور اضافہ کر چکا ہے اور یہی وجہ ہے کہ پاکستانی عوام ان کا ’غم‘ غلط کرنے کیلئے حوصلہ افزائی سے بھرپور ٹویٹس کرتے ہوئے انہیں پاکستان خوش آمدید کہہ رہے ہیں جو یقینا بہت ہی زبردست بات ہے۔

ٹوئٹر صارف محمد وقاص انجم نے لکھا ”ہیلو چیمپ۔۔۔ قذافی سٹیڈیم میں سنسنی خیز مقابلے کا منتظر ہوں۔۔۔ آج آپ نے نوجوان کھلاڑیوں پر مشتمل ٹیم کیساتھ بہت زبردست کھیل پیش کیا“

@PereraThisara champ looking for a thriller at Qaddafi... amazing fight with young lads today ???????????????????????? — muhammad waqas anjam (@MWA_GREAT) October 27, 2017

یمنا نے لکھا ”بہت زبردست کھیلے۔۔۔ بالخصوص فیلڈنگ کمال تھی۔ آپ سب کی پاکستان آمد کے منتظر ہیں“

Well played ..Especially fielding.????????. Waiting for you all In PAKISTAN???? — Yumna (@yumna_ehsan) October 27, 2017

وقاص خانانی نے لکھا ”بہت زبردست فائٹ بیک کیا اور بہترین کرکٹ دیکھنے کو ملی۔ اگلے میچ کیلئے بہت بہت نیک تمنائیں۔ امید ہے کہ آپ بالکل ویسا ہی کھیل پیش کریں گے جیسا کہ دوسرے ٹی 20 میں پیش کیا“

Good fight back fantastic game of cricket

Best of luck for the next game

Hope u play in same style like u played in 2nd T20 at lhe — Waqas Khanani (@wk537) October 27, 2017

مرتضیٰ نے لکھا ”بہت ہی اعلیٰ۔۔۔ میں سری لنکا کو بہت بڑا مداح ہوں۔ آپ جس طرح سے کرکٹ کھیلتے ہیں، مجھے وہ بہت پسند ہے۔ میں 1996ءسے آپ کو سپورٹ کر رہا ہوں“

Absolutely Fantastic.. I'm big fan Of Srilanka..... Just Love The Brand Of Cricket You Guys Play... I have supporting Srilanka Since 1996! — Murtaza M Alibhai (@mmalibhai) October 27, 2017

آصف یاسین نے لکھا ”اب ہم آپ کو پاکستان میں پرجوش طریقے سے خوش آمدید کہتے ہیں“

Now we warmly welcome you to Pakistan — Asif Yasin (@AsifYasiin) October 28, 2017

وقاص اسلم نے لکھا ”آپ بہت اچھا کھیلے، میچ دیکھنے کا بہت مزہ آیا“

Well played a good game to watch — waqas aslam (@waqasaslam1128) October 27, 2017

سجاد نے لکھا ”بہت اچھا کھیلے چیمپ، بس بدقسمت رہے۔ لیکن پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں آپ تیسرا ٹی 20 جیت جائیں گے۔ نیک تمنائیں اور لاہور میں خوش آمدید“