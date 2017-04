”مونا لیزا تبلیغ کے بعد۔۔۔“ پاکستانی نژاد برطانوی کرکٹر معین علی کی ایک ایسی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی کہ ہر طرف ہنسی کا طوفان آ گیا، اس قدر شاندار تصویر دیکھ کر خود کرکٹر کی بھی ہنسی چھوٹ گئی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) آزادی اظہار رائے سوشل میڈیا کا حسن ہے اور اسی وجہ سے اس کے صارفین کی تعداد اربوں میں ہے اور ہر کوئی یہاں اپنے دل کی بات بلا جھجک کہہ دیتا ہے۔ دنیا کی معروف ترین شخصیات بھی سوشل میڈیا کا بے حد استعمال کرتی ہیں اور کرکٹرز بھی اس فہرست میں شامل ہوتے ہیں۔

پاکستانی نژاد برطانوی کرکٹر معین علی کو دنیا بھر میں بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے وہ ایک بہترین کرکٹر ہونے کیساتھ ساتھ اچھے انسان بھی ہیں اور سوشل میڈیا پر اپنے چاہنے والوں کیساتھ بات چیت بھی کرتے رہتے ہیں۔ حال ہی میں ان کے ایک مداح نے فوٹوشاپ کے ذریعے بنائی گئی ایک ایسی تصویر اپ لوڈ کی کہ دیکھنے والوں کیلئے اپنی ہنسی روکنا مشکل ہو گیا لیکن جب یہی تصویر معین علی تک پہنچی تو وہ بھی قہقہے لگانے پر مجبور ہو گئے۔

معین علی کی یہ تصویر مونا لیزا کی پینٹنگ کے ملاپ سے بنائی گئی ہے جسے مشہور زمانہ مصور لیونارڈو ڈاونچی نے بنایا تھا۔ چونکہ معین علی کے نام کا پہلا حصہ مونا لیزا کیساتھ ملتا جلتا ہے اس لئے تصویر بنانے والے نے مونا لیزا کی پینٹنگ پر معین علی کا چہرہ بڑی خوبصورتی سے لگایا اور اسے نام ”دی معینا لیزا“ کا نام دیدیا۔

معین علی نے انٹرنیٹ پر یہ تصویرڈھونڈ کر اپنے ٹوئٹر اکاﺅنٹ پر شیئر کرتے ہوئے پیغام لکھا کہ ”اس نے مجھے قہقہے لگانے پر مجبور کر دیا۔“

This made me laugh ???? ???????? pic.twitter.com/0wGPVLANfL



انہوں نے جیسے ہی تصویر شیئر کی تو ان کے مداحوں نے بھی بھرپور لطف اٹھایا اور کمنٹس کے ذریعے اپنے جذبات کا اظہار بھی کیا۔



ایک صارف نے لکھا کہ ”یہ تو اصلی سے بھی بہتر ہے۔“

@MoeenAli Better than the original ????