وہاب ریاض کے والد شدید علیل ، فاسٹ بولر نے دعاﺅں کی اپیل کردی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) معروف سماجی شخصیت و ٹیسٹ کرکٹر وہاب ریاض کے والد سکندر ریاض کی طبیعت شدید خراب ہے اور وہ بلند فشار خون (بلڈ پریشر)کے باعث ہسپتال میں داخل ہیں ۔

فاسٹ بولر وہاب ریاض نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے والد کی بیماری کی اطلاع دی اور مداحوں سے ان کی صحت کیلئے دعاﺅں کی اپیل کی ۔ انہوں نے کہا کہ میرے والد کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور ان کا بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہو رہا ہے ۔ برائے مہربانی تمام لوگ ان کی صحت اور زندگی کیلئے دعا کریں ۔

Please every1 pray for my Dad. He is not well at all n his BP level is not getting controlled. Please pray for his life and health